Para melhorar mobilidade, Estado libera novos recursos para Moreira Sales e Farol

Os municípios de Moreira Sales e Farol, na Região Centro-Oeste do Estado, receberam nesta segunda-feira (19) recursos do Governo do Estado para obras que melhoram a mobilidade. Os editais, somados, chegam a R$ 1.776.490.46 e foram entregues aos prefeitos dos municípios pelo secretário de Estado das Cidades (Secid), Eduardo Pimentel. “Essas liberações demonstram as ações do Governo do Estado para melhorar a vida das pessoas, seguindo a recomendação do governador Carlos Massa Ratinho Junior e a principal missão da Secretaria das Cidades, em investimentos em infraestrutura que auxiliam na segurança viária, asseguram tranquilidade e auxiliam no comércio local”, afirmou Eduardo Pimentel.

A prefeitura de Moreira Sales recebeu um edital no valor de R$ 460.083,16 que autoriza licitação de pavimentação em vias urbanas. Deste total, R$ 400 mil via Secid por Transferência Voluntária e o restante de contrapartida do município. De acordo com o prefeito Rafael Brito do Prado, são recursos a fundo perdido que vão ser aplicados em pavimentação asfáltica no Conjunto Habitacional Cohapar. “Convênio muito importante, que vai dar oportunidade de entrega das obras do Conjunto Habitacional e a realização do sonho de 29 famílias que irão receber a casa própria”, disse.

Já o município de Farol vai iniciar a licitação para a pavimentação de Vias urbanas. O prefeito Oclecio de Freitas Meneses recebeu autorização através de dois editais. Um no valor de R$ 1.197.109,71 e outro no valor de R$ 119.297,59. O total a ser investido, somados os dois editais, é de R$ 1.316.407,30 do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), para pavimentação asfáltica das Ruas: Rio Grande do Sul entre Rua Mato Grosso e Rua Alagoas; Rua Rio Grande do Sul entre Rua Alagoas e Rua Curitiba; Rua Rio Grande do Sul entre Rua Curitiba e Rua Rio de Janeiro; Rua Rio Grande do Sul entre Rua Rio de Janeiro e Rua Minas Gerais; Rua Rio Grande do Sul entre Rua Minas Gerais e Rua Sergipe; Rua Mato Grosso entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Elias Semiguem; Rua Alagoas entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Elias Semiguem; Rua Curitiba entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Elias Semiguem; Rua Rio de Janeiro entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Elias Semiguem; Rua Minas Gerais entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Elias Semiguem; Rua Maranhão entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Elias Semiguem; Rua Goiás entre Rua Sergipe e Rua Minas Gerais; Rua Goiás entre Rua Minas Gerais e Rua Rio de Janeiro.

De acordo com o prefeito, os recursos atendem uma reivindicação antiga da população. “São várias vias que serão atendidas. Todo município será beneficiado com este investimento que vem comprovar a gestão municipalista do governador Ratinho Junior”.

MAIS INVESTIMENTOS- Outros recursos já foram liberados nos dois municípios. Em Moreira Sales está em execução a reforma no Ginásio de Esportes, com investimento de R$ 127.662,24 via Transferência Voluntária, além de mais R$ 629.838,16 também por Transferência Voluntária em investimentos de urbanização e calçadas, com 25% das obras já executadas. No município de Farol, está em execução, com 9% concluídos, a obra do Paço Municipal, com investimento de R$ 2.938.674,72 por Transferência Voluntária. Farol também recebeu recentemente autorização para licitação no valor de R$ 1.373.687,45 a fundo perdido para construção de praça pública.