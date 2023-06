Coral Sanepar e João Bosco emocionam público em Cascavel e Pato Branco

A turnê cultural dos 60 anos da Sanepar foi um sucesso em Cascavel, no Oeste, e Pato Branco, no Sudoeste. O show Bordando o Som, com João Bosco e Coral Sanepar, reuniu empregados e colaboradores da Companhia, familiares, autoridades e moradores das duas cidades, que abriram a rodada de eventos no Interior do Estado, nesta sexta-feira e sábado (16 e 17).

O espetáculo foi realizado em Cascavel na sexta-feira no Teatro Municipal Sefrin Filho e entusiasmou os mais de 600 espectadores. As apresentações fizeram o público vibrar, se emocionar e pedir bis. Em Pato Branco, o gelado sábado não desanimou os funcionários da Sanepar e a comunidade do Sudoeste. No Clube Pinheiros, quase 700 pessoas assistiram ao show que apresentou consagradas músicas brasileiras.

O renomado cantor brasileiro João Bosco apresentou músicas solo e, junto com o Coral Sanepar, interpretou alguns clássicos, como "O Bêbado e a Equilibrista", "Papel Marchê" e "Nação". O Coral Sanepar entoou clássicos de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Cláudio Nucci e do próprio João Bosco.

Os próximos eventos estão marcados para o dia 30 de junho, em Maringá, e 1º de julho, em Londrina. A turnê encerra-se com as apresentações marcadas para os dias 7 e 8 de julho em Ponta Grossa e Guarapuava, respectivamente.