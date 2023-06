Instituto de Previdência de Jaguariaíva celebra 30 anos de atividade

O Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos de Jaguariaíva (IPAS) comemorou no sábado, Dia do Funcionário Público Aposentado, seu 30º aniversário. Pensionistas, secretários municipais, prefeita Alcione Lemos, vice-prefeito Adilson Passos Félix, funcionários e presidente do IPAS, Hisasshi Umezu compareceram na festividade, realizada no Clube Recreativo, com apoio da Administração Municipal.

Fundado em 1993, o IPAS, a escassez de recursos foi um desafio crucial enfrentado pela autarquia nos estágios iniciais de sua existência. O instituto dependia fortemente das contribuições dos servidores ativos para financiar os benefícios previdenciários, mas a baixa arrecadação, ausência de aportes e, principalmente, a falta de recolhimento patronal resultaram em dificuldades financeiras consideráveis. Hoje, após um grande trabalho de recuperação, iniciado em 2009, o IPAS honra com pensões e aposentadorias de mais de 470 beneficiários, informou o presidente Hissashi.

A prefeita Alcione, que acompanhou o processo de recuperação do IPAS, lembrou dos esforços para regularização da autarquia, que em 2009, na gestão do prefeito Otélio Renato Baroni, foi transformado, com a negociação de pagamento de uma dívida de R$42 milhões até o ano de 2044, retomando o pagamento regular dos benefícios previdenciários aos servidores municipais, após anos de contribuição e dedicação ao serviço público. Ela ressaltou a responsabilidade que devem ter os gestores municipais para garantir a sustentabilidade e fortalecimento da autarquia, além de manutenção das certidões do município.

Após acolhimentos e prestação de contas, houve momento de descontração, com uma peça teatral sobre educação financeira, apresentada por equipe do SICREDI, e música ao vivo com Rafael Jayme, da Escola Municipal de Música Elzita Jorge Cunha. Houve ainda brincadeiras com distribuição de prêmios, como cinco TV’s, cooler, cobertores, chapéus e outros.