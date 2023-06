Agências do Trabalhador do Paraná têm 13,3 mil vagas de emprego disponíveis

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 13.317 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.412 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 358 vagas, abatedor de porcos, com 325, e abatedor de aves, com 225.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis. São 2.985 oportunidades para começar a semana com emprego novo. São ofertadas 254 vagas para auxiliar de linha de produção e 179 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

A Agência do Trabalhador Central, da Capital, oferta 59 vagas para preenchimento imediato, com mais ofertas para cozinheiro geral (33), encanador (13), auxiliar administrativo (10), analista contábil (02) e auxiliar de contadoria fiscal (01).

A região de Toledo tem 2.488 oportunidades. São 806 vagas para auxiliar de linha de produção, 180 para operador de processo de produção, 165 para abatedor de porco e 100 para abatedor de aves. Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 487 vagas, magarefe, com 200, operador de caixa, com 70, e abatedor de aves, com 53 oportunidades. Ainda no Oeste, em Foz do Iguaçu o segmento com mais chances é auxiliar de linha de produção (124).

Nas demais regionais do Interior há grandes quantidades de ofertas em Umuarama (1.085), Campo Mourão (764) e Cianorte (578). Em Umuarama, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 521 vagas, abatedor de porco, com 90, magarefe, com 40, etrabalhador de cultura de laranja e outros cítricos, com 35. Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (576), abatedor de porco (50), abatedor de aves (32) e agente de coleta de lixo (20).

Na região de Cianorte são ofertadas 50 vagas para faxineiro, 50 para magarefe, 48 para auxiliar de linha de produção, e 20 para abatedor de aves.

Na região de Pato Branco, o destaque também é para auxiliar de linha de produção (105). Em Maringá, que tem 504 oportunidades nos municípios de sua abrangência, há vagas para técnicos de enfermagem e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. NasAgências do Trabalhador da região de Ibaiti, o destaque é a busca por trabalhador da cultura de maçã.

AGENDAMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado .

Confira as vagas por regionais.