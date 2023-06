Estado investe R$ 1,8 milhão para apoiar famílias em conjunto de 266 casas em Ponta Grossa

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) entregou neste sábado (17) o Residencial Viva Princesa dos Campos, em Ponta Grossa. O empreendimento, formado por 266 casas em formato de condomínio fechado, recebeu um aporte de R$ 1,8 milhão do Governo do Estado através do programa Casa Fácil Paraná, em parceria com a Caixa Econômica Federal, prefeitura e iniciativa privada.

Os recursos estaduais foram utilizados para subsidiar R$ 15 mil do valor de entrada dos financiamentos a 119 famílias com renda de até três salários mínimos cadastradas no sistema da Cohapar, mediante análise técnica da empresa e aprovação de crédito da Caixa. A partir de agora elas passam a morar no local.

Os compradores ainda receberam descontos em seus financiamentos variáveis e proporcionais à renda familiar através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, além de poderem utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das prestações. Com isso, o financiamento, que pode ser dividido em até 360 meses, tem parcelas com valor médio mensal de R$ 600, abaixo do custo médio de aluguel na cidade.

Os imóveis do conjunto possuem modelos arquitetônicos de 43,99 e 48,61 metros quadrados, com unidades de dois e três dormitórios. O residencial fica localizado em um loteamento planejado no bairro Uvaranas, próximo à BRF.

As obras do empreendimento foram realizadas pela Construtora Prestes, que era proprietária da área e também realizou a comercialização das unidades após processo de habilitação junto à Cohapar e ao banco. A construtora também ofereceu possibilidade de parcelamento do valor remanescente de entrada e a emissão da documentação de transferência gratuitamente.

Mayara Duarte Amaral, 21 anos, vendedora, foi uma das beneficiadas. "É uma sensação que não dá pra descrever. Não to nem acreditando. Muitas pessoas levam muito tempo e consegui bem cedo", afirmou.

Thamires Xavier de Marins, 21 anos, auxiliar administrativa, também comemorou as chaves da casa própria. "Esse benefício da Cohapar ajudou muito. O condomínio ficou lindo", acrescentou.

NOVA ETAPA– Há pouco mais de uma semana, durante o aniversário de 79 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), o governador Carlos Massa Ratinho Junior já anunciou a segunda etapa da modalidade Valor de Entrada do programa Casa Fácil Paraná. Depois de beneficiar cerca de 32 mil famílias com subsídios financeiros que totalizam R$ 470 milhões, a nova meta é atender mais 40 mil famílias com o acesso à casa própria até o fim de 2026.

Além de ampliar a meta, o aporte do Estado vai aumentar, de R$ 15 mil para R$ 20 mil por família, limitado àquelas com renda mensal de até três salários mínimos nacionais, o que atualmente equivale a R$ 3.960. Entre os critérios de seleção dos beneficiários, também estão não possuir casa própria e nunca ter participado de outros programas habitacionais do Governo do Estado ou da União.