Secretaria da Saúde promove mutirão de exames oftalmológicos em Arapongas

Com objetivo de acelerar os procedimentos de oftalmologia e ofertar atendimento regionalizado e descentralizado em todo o Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promove neste sábado (17), em Arapongas, no Norte do Estado, a 24ª edição do Comboio da Saúde. Durante todo o dia, cerca de 400 pacientes com mais de 55 anos serão avaliados e, se tiverem indicação, encaminhados para cirurgia.

O mutirão tem como objetivo possibilitar a análise e adiantar consultas e exames pré-operatórios que agilizam o processo de cirurgia de catarata e pterígio (membrana que encobre parte do olho).

“Além de diminuir o tempo da fila de espera, esse mutirão propicia maior qualidade de vida para as pessoas que precisam fazer a cirurgia. Essa é uma ação estratégica do Governo do Estado que permite acelerar e dar vazão às cirurgias eletivas. Continuamos trabalhando para levar uma saúde humanizada e integrada para toda a população paranaense”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Com investimento de R$ 10,3 milhões, o Comboio da Saúde foi lançado em maio do ano passado e é uma iniciativa à parte do programa Opera Paraná, que já garantiu R$ 150 milhões do Tesouro do Estado para realização de cirurgias eletivas.

Neli Barragan Francisco, de 69 anos, saiu do mutirão com a cirurgia de catarata marcada. “Estou há algum tempo com problemas na visão, fui muito bem atendida e deu tudo certo, estou indo para casa com a certeza de realizar a cirurgia, o que irá melhorar minha visão e minha qualidade de vida”, disse.

Para o prefeito Sérgio Onofre, o mutirão permite agilizar o processo e desafogar a fila de espera na região. “Agradeço ao Governo do Estado por esse presente que Arapongas recebe hoje. Muita gente até mesmo sem enxergar aguardava na fila por essa oportunidade e hoje vai sai daqui com os exames realizados e se necessário, com a cirurgia agendada”, disse.

ATENDIMENTOS–Com mais de 12,5 mil pessoas atendidas, o Comboio da Saúde já passou por 20 municípios estratégicos que abrangem as 22 Regionais de Saúde, resultando em mais de 8,5 mil cirurgias.

Oito unidades hospitalares localizadas em Campo Largo, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Irati, Londrina e Cascavel se credenciaram por meio de edital da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para realizar as cirurgias. Os hospitais devem absorver a demanda de atendimento dos municípios de abrangência de suas respectivas regiões.

O próximo Comboio da Saúde está programado para acontecer em meados de julho no município de Apucarana.