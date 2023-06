Portos do Paraná apresenta ações e programas à comitiva de empresários ligados à Fiep

A Portos do Paraná recebeu nesta sexta-feira (16) uma delegação de 40 empresários ligados àFederação das Indústrias do Paraná (Fiep) para uma visita técnica ao Porto de Paranaguá. O encontro possibilitou à empresa pública mostrar o trabalho realizado e as possibilidades de ampliar negócios atuais e prospecção de oportunidades com os empreendedores paranaenses.

Além de se informar dos projetos em curso, a comissão conheceu também a estrutura portuária.Os portos de Paranaguá e Antonina receberam R$ 146,1 milhões em melhorias, ao longo de 2022. O montante foi aplicado em serviços, obras e projetos de infraestrutura marítima, terrestre e de acesso aos terminais. De 2019 para cá, o volume de investimentos públicos nos portos paranaenses chega a R$ 543,8 milhões para modernização de equipamentos que garantem agilização nas operações, resultando em mais competitividade e melhor desempenho das empresas.

Outro projeto relevante em andamento é o Novo Moegão.A obra vai centralizar a descarga dos trens que chegam ao Porto de Paranaguá, em três linhas independentes, o que permitirá um aumento de 63% na capacidade de descarregamento, passando de 550 para 900 vagões ao dia.

A estrutura também vivencia um momento de evolução no comércio internacional. Maio de 2023 foi o melhor mês da história na movimentação portuária paranaense. Com 6.125.887 toneladas de cargas, os operadores dos portos de Paranaguá e Antonina alcançaram volume recorde somando produtos de importação e, principalmente, exportação.

“Devemos reforçar que se o porto está indo bem é porque a indústria está indo bem. É uma conexão direta e a missão da Portos do Paraná é fazer com que a atratividade da logística seja refletida em ganhos para a indústria, para a nossa comunidade e em arrecadação”, disse Gabriel Vieira, diretor de Operações Portuárias.

Os empresários demonstraram particular interesse na área de governança da Portos do Paraná, com foco nos princípios ESG (ambiental, social e corporativa).O diretor de Meio Ambiente da Portos Paraná, João Paulo Ribeiro Santana, apresentou o cuidado da empresa pública com a preservação da natureza e o lado social no relacionamento com as comunidades marítimas. A Portos do Paraná desenvolve programas de monitoramento e preservação das águas, de manguezais e da fauna, além das emissões de gases de efeito estufa.

Essas ações fizeram com que o Porto de Paranaguá se tornasse o primeiro porto público brasileiro a conquistar o certificado internacional Ecoports , a mais importante certificação do mundo voltada para gestão ambiental portuária. O reconhecimento é feito pela Organização de Portos Marítimos Europeus (ESPO) e coloca o porto paranaense como referência mundial em gestão e boas práticas ambientais.

De acordo com o superintendente de Governança da empresa pública, Carlos Eidam de Assis, atroca de informações e de debatecom os empresários é sempre uma oportunidade. “Ficamos lisonjeados quando podemos mostrar a um segmento importante da sociedade a importância e a pujança queé o Porto de Paranaguá e o que representa em termos de melhoria e desenvolvimento para toda a indústria. O porto não é fim de processo, somos um meio, mas que tem que está bem engrenado para que toda a indústria possa girar”, apontou.

Para Rui Brandt, diretor-geral do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, esse elo entre indústria e porto acaba se fortalecendo ainda mais quando há maior aproximação. Parte da economia gerada pela indústria sai ou entra pelo porto. "Essa aproximação, com certeza, traz uma nova visão e o consequente estímulo para se fazer novos negócios”, afirmou.

Na visão do gerente de Assuntos Estratégicos da Fiep, João Arthur Mohr,é muito importante a abertura que a Portos do Paranádá para que empresários possam conhecer melhor a estrutura portuária. “O Porto recebeu premiações de melhor gestão pública, na área ambiental, na área regulatória e a gente pode verin locoqual a importância dessa estrutura para a indústria. Também se pode constatar o cuidado que o Porto tem com os produtos exportados ou importados com qualidade e a competitividade necessária”, finalizou.