Paraná apresenta ações de sustentabilidade na Cúpula Mundial da Família

Os projetos em andamento no Paraná para implementação da Agenda 2030 foram apresentadas nesta semana na Cúpula Mundial da Família, promovido Paraná na Cúpula Mundial da Família, que aconteceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O encontro é promovido pela World Family Organization (WFO) e o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar), em parceria com o Governo de Santa Catarina.

A Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social (SGDES) representou o Governo do Estado no evento, que tem como tema “InvestInFamilies” - Acelerando a Década de Ação 2020-2030 e a plena implementação da Agenda 2030 para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos Níveis Subnacionais e Locais. São destaques no evento os ODS 11 e 17 – Cidades Sustentáveis e Comunidades Fortes – vinculados às dimensões social, econômica e ambiental dos ODS.

A superintendente da SGDES, Keli Guimarães, lembrou que o Paraná tem se destacado em boas práticas para o cumprimento das metas da Agenda 2030 e dos 17 ODS. Ela destacou iniciativas do Estado como a Universidade dos Prefeitos e Líderes Locais (cujo objetivo é ampliar a integração entre Estado e municípios), Circuito Moda ODS Sustentável (voltado à implementar a economia circular), e Visão 2053 – Construindo o Paraná do Bicentenário (projeção de longo prazo, para as próximas três décadas, para acelerar processos de transformação social).

Também foram citados o Termo de Cooperação Paraná e Córdoba para estudo e desenvolvimento de uma agricultura sustentável, o projeto de Meliponicultura em Morretes - cidade do Pólen, e a agricultura de baixo impacto em Piraquara – 100% orgânico.

“É pelo apoio da WFO e Unitar à estratégia Paraná de Olho nos ODS e a Universidade dos Prefeitos que estamos construindo o Estado que queremos no futuro. Há muito trabalho pela frente, mas estamos dispostos, comprometidos e a cada dia mais preparados para essa tarefa. Juntos, somos mais fortes”, afirmou Keli.

Como responsável pela implementação da Agenda 2030, a SGDES dá andamento a projetos, acordos e parcerias que contribuem para o desenvolvimento sustentável do Paraná, como a renovação do acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) , com foco em governança ambiental, social e corporativa (ESG), assinado em maio.

EVENTO– A Cúpula Mundial da Família reúne em Balneário Camboriú mais de 30 delegações reunidas de países como a Tunísia, Portugal, Líbano, Peru, Estados Unidos, Lituânia, Arábia Saudita, Croácia, China, Alemanha, Espanha, Grécia, Etiópia e Brasil.

O evento abertura do evento teve a participação do presidente do Tribunal de Contas do do Paraná, Fernando Guimarães, que fez palestra sobre a importância do órgão no apoio às políticas voltadas aos ODS, desde a sua criação e sua implementação em todas as regiões do Estado.

O evento também contou com as presenças da presidente da WFO e integrante do Conselho Executivo da Unitar, Deise Kuzdra; de Nikhil Seth, Diretor-executivo Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar) e de autoridades do Paraná e de outros estados.