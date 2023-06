Governo do Paraná apresenta projetos de cidades inteligentes na abertura do Connect Week

O Governo do Paraná vai apresentar vários projetos para cidades inteligentes na abertura do Connect Week , que acontece em Curitiba, no Canal da Música, sede da TV Paraná Turismo. O evento será aberto às 9 horas desta segunda-feira (19) e prossegue até domingo (25). A previsão é reunir cerca de 800 pessoas, entre prefeitos, representantes de municípios e de entidades do setor produtivo e empresários. Serão abordados programas e ações para movimentar a economia e fomentar o desenvolvimento das cidades.

O Connect Week é promovido por uma parceria entre Governo do Estado, por meio da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) e Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Sebrae, Assespro-PR (Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) e prefeitura de Curitiba.

Na abertura, a SEI reunirá os setores público e privado em um momento de integração com o ecossistema de inovação estadual. “Será uma oportunidade para os prefeitos conhecerem o portfólio de soluções inovadoras para cidades inteligentes”, diz o diretor geral da Pasta, Diego Nogueira. “Apresentaremos alguns produtos existentes nas entidades de governo para as prefeituras e empresariado”.

A programação do primeiro dia também prevê apresentações em modelo pitch, que é um breve relato sobre programas de fomento à inovação. Entre os programas que serão apresentados estão o Inova Paraná - Juro Zero (Fomento Paraná); Vitrine Digital de Cidades (SEI); Wi-fi Público Gratuito (Celepar); Cidades Inteligentes (Icities); Gov-Tec (Assespro/SEI); Cidade Empreendedora (Sebrae); Ageuni - Integração da academia e empresa (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); e investimentos em Cidades (Invest Paraná).

Na parte da tarde a SEI preparou a apresentação de cases de sucesso das cidades inteligentes, uma atividade chamada de “Prefeitos Inspiradores”. Essa programação será mediada pela equipe do Sebrae e Icities.

“O evento traz o foco no fomento do desenvolvimento das cidades e na apresentação de soluções inovadoras para promover o conceito de cidades inteligentes. Além disso, a programação diversificada do evento, que engloba áreas como negócios, tecnologia, cultura e empreendedorismo, demonstra o objetivo de promover a conexão entre os participantes. O Connect Week é uma iniciativa abrangente e enriquecedora para impulsionar o ecossistema de startups no Paraná”, ressalta o secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel.