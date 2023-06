Costa Cruzeiros estuda incluir Paraná na rota dos navios de passageiros

A Portos do Paraná recebeu nesta quinta-feira (15) o presidente executivo das Américas Central e do Sul da empresa Costa Cruzeiros, Dario Rustico. Ele foi recepcionado no Palácio Taguaré, sede administrativa da empresa pública, pelo diretor empresarial André Pioli.

Ele teve a oportunidade de conhecer o cais e os berços onde existe possibilidade de atracar navios de passageiros. Também foi ao Santuário do Rocio, onde será feito todo desembaraço de embarque e desembarque de turistas e visitou os principais pontos turísticos da cidade.

Segundo Pioli, um dos responsáveis por trazer ao Paraná a MSC Cruzeiros , com embarque e desembarque de passageiros no Porto de Paranaguá confirmados de dezembro a março, a conversa com a Costa Cruzeiros objetiva desenvolver ainda mais a indústria do turismo na região.

“Mais uma empresa representa mais geração de emprego e renda para nossa população. Trabalhamos intensamente nessas negociações para que Paranaguá se torne um ponto forte do roteiro turístico marítimo brasileiro”, disse.

“Viemos conhecer a estrutura e acreditamos que temos muitas oportunidades de desenvolvimento, para que em um futuro próximo o Porto de Paranaguá seja mais um ponto de embarque e desembarque nosso. Olhamos o Estado do Paraná com interesse pelos destinos lindos que tem”, disse Rustico.

Para ele, a escolha também passa pelas questões de meio ambiente e sustentabilidade. “Esses temas são muito importantes para nossa indústria. Somos pioneiros no desenvolvimento de um novo tipo de energia de abastecimentos de navios, como o gás natural liquefeito, seguimos com grandes investimentos nesse segmento”, enfatizou o presidente.

A secretária municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá, Maria Plahtyn, também participou do encontro. “Para nós esse é o reconhecimento de muito trabalho, de um Porto de Paranaguá modernizado, capaz de atender a demanda. Já temos fixado a MSC Cruzeiros operando na cidade, agora a possibilidade da Costa Cruzeiros se interessar pelos nossos atrativos é um grande passo. É mais um emissor de turistas chegando, mais um destino prestigiado, mais um mercado a explorar”, afirmou.

FÓRUM– Seguindo o mesmo tema, na terça-feira (20), a Portos do Paraná promove seu 1º Fórum de Navios de Cruzeiros, das 8h30 ao meio-dia, no auditório Emir Roth, no Palácio Taguaré. Ele reunirá autoridades e empresários ligados ao setor do turismo.