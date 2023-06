Estado realiza workshops sobre inovação no Summit Iguassu Valley, em Foz do Iguaçu

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), realizou workshops práticos e painéis teóricos no Summit Iguassu Valley, evento de inovação e tecnologia voltado para negócios, realizado entre 14 e 15 de junho, em Foz do Iguaçu.

A feira é uma iniciativa do Ecossistema Iguassu Valley, vencedor em 2022 do Prêmio Nacional de Inovação como melhor ecossistema do Brasil. Através do evento, empresas e startups possibilitam conexões para desenvolvimento de projetos que contemplam diferentes áreas, como educação, segurança, agronegócio, entre outros. O encontro reuniu entidades do setor privado, universidades, municípios e o Estado.

O secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel, realizou um painel com o subsecretário da Inovação do Espírito Santo, Marcelo Vivacqua, voltado para inovações no setor público e governo digital. “Os eventos de ecossistemas são importantes justamente para as entidades se conectarem. Desta forma surgem soluções e ideias tanto para o governo quanto pra as empresas. Os países mais digitais e tecnológicos do mundo atuam desta forma e investem pesado em inovação”, afirmou.

Em uma das palestras realizadas pelo governo, o assessor técnico da SEI, Márcio Hauagge, ministrou um workshop para os alunos do Colégio Estadual Paulo Freire sobre impressões em 3D. “É importante levar para os jovens a experiência da tecnologia na prática, justamente para eles verem e entenderem como funciona. Conseguimos imprimir em tempo real um objeto simples de plástico durante a palestra”, explicou.

O Estado também participou de um painel com representantes do setor público para explicar as novas leis do setor, como o Marco Legal das Startups (lei complementar nº 182/21), e a Lei de Inovação do Paraná (lei estadual nº 20.541/21), regulamentada em abril deste ano pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Na última semana, a SEI também promoveu um seminário para capacitar servidores sobre as leis de contratação de inovação.

“Estamos ressaltando a importância de os gestores entenderem melhor essas leis, justamente por ainda ser uma novidade no Brasil. O objetivo é aumentar as contratações de tecnologia para implementação de utilidades públicas essenciais”, afirmou o coordenador técnico da SEI, Gustavo Laroca, que ministrou esse painel sobre as leis de inovação.