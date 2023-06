Copel vai investir mais de R$ 1 bilhão na infraestrutura elétrica no Noroeste até 2025

A Região Noroeste do Paraná será beneficiada, até 2025, com investimentos em obras na infraestrutura elétrica que totalizam R$ 1,019 bilhão. A Copel já está aplicando parte do montante na construção e ampliação de subestações, linhas e na implementação dos principais programas da empresa, como o Paraná Trifásico .

Somente em 2023, a companhia está aplicando R$ 289,34 milhões na região, o que representa 16% do total de R$ 1,8 bilhão que está sendo investido em distribuição de energia em todo o Paraná. Em 2024 a expectativa é investir R$ 328,55 milhões e, em 2025, R$ 401,42 milhões.

"O volume de investimentos no Noroeste é bastante expressivo e vai se traduzir em benefícios para a população e para o setor produtivo como um todo”, afirma Edison Ribeiro da Silva, superintendente de engenharia de expansão da Copel. “Essas obras englobam desde investimentos convencionais na ampliação da infraestrutura elétrica até o uso de novas tecnologias e automação, o que proporciona um salto na qualidade da energia fornecida”.

A maior parcela é destinada ao Paraná Trifásico. Em 2023 o programa está recebendo R$ 91,85 milhões para ampliar a malha de redes trifásicas, que são mais resistentes e contam com equipamentos com tecnologia capaz de religar a rede em poucos segundos em caso de desligamento. Até o início de junho o programa entregou 2.081 quilômetros de redes trifásicas em toda a região. Nova Cantu, com 94 km de cabos, Mandaguari, com 89 km; e Campina da Lagoa, 83 km, são os municípios com maior extensão construída.

LINHAS E SUBESTAÇÕES– Uma grande parte do montante total está sendo aplicada na construção, ampliação e modernização de linhas e subestações. Somente em 2023 foram destinados R$ 68,55 milhões. A população de Maringá será uma das principais beneficiadas e vai contar com a nova subestação Ingá, que já foi construída e está em fase de comissionamento, quando são realizados testes para colocá-la em operação. O empreendimento recebeu, ao todo, R$ 41,5 milhões em investimentos e vai operar na tensão de 138 mil volts.

A nova unidade vai ampliar a capacidade de distribuição de energia no Noroeste juntamente com outras obras, como a subestação Morangueira, que também está sendo construída no município. O empreendimento, que conta com novas linhas de transmissão, totalizará R$ 39 milhões em investimentos. A unidade vai operar em 138 mil volts e a previsão é que as obras sejam concluídas em 2025.

Além das novas unidades, a Copel está investindo R$ 24,7 milhões em uma grande ampliação da subestação Jardim Alvorada, que também opera em 138 mil volts e desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia à cidade.

OUTROS PROJETOS- Além das obras citadas, a Copel vai investir, ainda em 2023, R$ 83,37 bilhões em obras de atendimento direto a solicitações de consumidores na região Noroeste. Serão destinados mais R$ 39,71 milhões para obras do Confiabilidade Total, programa que se concentra em melhorias para a comunicação, integração e automação de subestações e visa à redução da duração e da frequência das interrupções vivenciadas pelos consumidores.