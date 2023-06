Corpo é encontrado boiando no Rio Capivari em Jaguariaíva

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (15) boiando em um rio na cidade de Jaguariaíva.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, no início da manhã populares que passavam pela ponte que liga a Cidade Alta a Cidade Baixa avistaram um corpo humano boiando nas águas do Rio Capivari. Diante da situação, as equipes policiais foram acionadas.

Agentes da Polícia Civil estiveram no local e constataram se tratar de um cadáver masculino, sendo acionada a equipe do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo do homem da água. Agora as equipes aguardam a chegada do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo e realizar a identificação da vítima.

Ainda não se sabe se a morte possa estar relacionada a atentado contra a própria vida, acidente ou homicídio. O caso será investigado e a polícia aguarda os resultados dos exames de necropsia para saber qual foi a causa da morte.