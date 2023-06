Amep define rotas alternativas para ligação Campo Largo/Curitiba em caso de acidentes na BR-277

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) definiu em parceria com a prefeitura de Campo Largo e a empresa Viação Campo Largo uma utilização de rotas alternativas na ligação do município com Curitiba em casos de bloqueios na BR-277, que é a via de ligação usada pelo transporte coletivo metropolitano.

Na última terça-feira (13), um acidente envolvendo um caminhão de transporte de combustível deixou a rodovia bloqueada por mais de 9 horas, justamente no trecho entre Campo Largo e Curitiba. Embora seja um fatos externo à operação do transporte coletivo, os impactos geram grande transtornos aos usuários do serviço, prejudicando toda a operação e a rotina das pessoas que se deslocam do trabalho para casa e vice-versa.

Ficaram definas três rotas alternativas para atender o transporte coletivo, passando por Campo Magro, via Estrada do Cerne; Araucária, na PR-423; e via Rua Mato Grosso, dentro de Campo Largo.

Segundo o diretor presidente da Amep, Gilson Santos, todos os esforços serão feitos para minimizar eventuais impactos na operação do serviço e atendimentos aos passageiros. "São três alternativas para deslocamento em caso de acidentes, visando otimizar o tempo dos usuários", afirmou.