Fomento Paraná e Secretaria de Inovação firmam parceria para divulgar linhas de crédito

O secretário estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), Marcelo Rangel, e o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, assinaram um acordo de cooperação técnica que formaliza uma parceria para divulgação de operações de crédito com foco em inovação.

“Esta parceria vai alavancar a divulgação das condições especiais da linha Fomento Inova no ecossistema de inovação, que atenderão empresas de micro e pequeno porte financiando projetos até com juro zero, reforçando ainda mais o Paraná como um Estado inovador”, afirmou Neves.

Para Rangel, a nova parceria é um passo muito importante para a inovação do Estado do Paraná.“Recentemente criamos o Fundo de Inovação para Micro e Pequenas Empresas (Fime), que é uma grande conquista para o setor produtivo da área tecnológica ao possibilitar recursos para micro e pequenas empresas inovarem em seus negócios com o Inova Juro Zero, da Fomento Paraná, com subsídio de juros”, afirmou. “Ou seja, poderemos oferecer recursos em maior volume para atender empresas de maior porte que se estabeleçam no Paraná”.

O Fime foi criado a partir da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi estruturado pela Fomento Paraná. Ele será utilizado inicialmente para equalizar e zerar as taxas de juros em financiamentos para micro e pequenas empresas com pelo menos dois anos de atividade em projetos que envolvam inovação.

Com o Inova Juro Zero, o Governo do Paraná estimula ainda mais as micro e pequenas empresas a financiar, a juro zero, projetos de desenvolvimento e tecnologia. Ele consiste no auxílio integral de taxas de juros de linhas de crédito da Finep, empresa pública vinculada ao governo federal, operacionalizadas no Estado pela Fomento Paraná, por intermédio do Fime.

Para atender empresas de maior porte ou que necessitem de recursos em maior volume – até R$ 17 milhões por projeto – a Fomento dispõe de um limite de até R$ 100 milhões para operar com as linhas Inovacred, Inovacred Expresso, Inovacred Conecta e Inovacred 4.0, todas com recursos da Finep – Inovação e Pesquisa e com taxas de juros atualmente em torno de 0,51% ao mês (junho/23).

PRESENÇAS– Também participaram da reunião o diretor-geral da SEI, Diego Nogueira; o coordenador de Relações Internacionais da pasta, Marcos von Borstel; o assessor técnico Leandro Borges da Silveira; e Vinícius Rocha e Renato Maçaneiro, diretores da Fomento Paraná.