Moradora dos Campos Gerais comemora 123 anos de idade

Os Campos Gerais têm o privilégio de abrigar uma história de vida impressionante. No dia 22 de junho de 1900, nasceu Amantina dos Santos Duvirgem, uma mulher notável, moradora da cidade de Tibagi, que está prestes a comemorar seu 123º aniversário. Se confirmada sua idade, Amantina poderá ser reconhecida como uma das pessoas mais idosas vivas do mundo.

Nascida em uma época em que a tecnologia era incipiente e a expectativa de vida era consideravelmente menor, Amantina, ou dona Júlia como é conhecida, é um exemplo de resiliência e experiência. Ao longo de sua vida, ela testemunhou inúmeras transformações sociais, avanços científicos e eventos históricos que marcaram o século XX e além.

Amantina já compartilhou histórias fascinantes de uma era passada, encantando a todos que puderam ter o prazer de ouvi-la. Ela vivenciou a chegada da eletricidade em sua cidade, a evolução dos meios de transporte e até mesmo a revolução tecnológica fornecida por computadores e smartphones.

A festa do 123º aniversário de Amantina, que será promovida pela Prefeitura de Tibagi, será um evento especial em Tibagi, reunindo familiares, amigos e autoridades locais. A data será marcada por uma festa alegre, com música, dança e momentos de gratidão pela vida longa e cheia de significado de Amantina.

A festa será realizada na próxima sexta-feira (16), no salão da Capela de São Sebastião, no distrito de Caetano Mendes, na cidade de Tibagi. Ela é destinada para os idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Caetano Mendes.

Beneficiária do (BPC – Benefício de Prestação Continuada), dona Júlia é acompanhada pela equipe da Assistência Social do Município. Hoje ela reside na comunidade de Serra Gaias e foi adotada por Maria Ednir de Almeida em 2000, já com 100 anos de idade.

Dona Júlia não aparece nas listas de pessoas mais velhas do mundo, mesmo com 123 anos. De acordo com o Guiness Book, o livro de recordes, a pessoa mais velha do mundo é a norte-americana María Branyas Morera, que em 2023 completou 116 anos. Ela nasceu no dia 04 de março de 1907, portanto, uma jovem perto de Dona Júlia