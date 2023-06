"Mar de oportunidades": portos do Paraná são melhor opção para exportação

Com mais de 30 recordes batidos desde 2019 e uma movimentação anual que chegou a 58,4 milhões de toneladas em 2022, os portos do Paraná atendem de pequenos a grandes produtores. Para atrair ainda mais cargas e divulgar as vantagens de importar e exportar pelos portos de Paranaguá e Antonina, o Governo do Estado lançou nesta semana uma nova campanha institucional para a empresa pública.

Produzidos em parceria pela empresa pública Portos do Paraná e a Secretaria de Estado da Comunicação, os materiais reforçam os terminais portuários do Estado como a melhor opção para conectar os negócios dos paranaenses com o mundo. As peças falam dos diferenciais competitivos em inovação, sustentabilidade, eficiência e agilidade na movimentação.

“O Paraná tem um modelo único de exportação de grãos, que dá eficiência no embarque e permite que o exportador consiga melhor negociação na hora da venda. Aos produtores de proteína animal, oferecemos a maior estrutura para contêineres refrigerados da América Latina, sendo os maiores exportadores de frango do mundo”, destaca o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A partir do mote “um mar de oportunidades em sua terra”, a campanha fala da infraestrutura, localização estratégica e do cuidado com o meio ambiente. “O Porto de Paranaguá é o primeiro porto público brasileiro a conquistar o certificado internacional Ecoports , a mais importante certificação do mundo voltada para gestão ambiental. É um selo que garante uma boa posição aos nossos clientes no mercado internacional”, complementa Garcia.

Na próxima sexta-feira (16), as vantagens de fazer negócios pelos portos paranaenses serão expostas a lideranças do cooperativismo do Estado, no Fórum dos Presidentes do Sistema Ocepar, em Foz do Iguaçu.

Assista ao vídeo: