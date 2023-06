Comemoração dos 50 anos do Ipardes reforça papel da entidade no desenvolvimento do Paraná

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) comemorou nesta terça-feira (13) seu aniversário de 50 anos em solenidade com autoridades e homenagens a grandes nomes que ajudaram a construir a instituição, de ex-presidentes a técnicos.

Realizada no Museu Oscar Niemeyer, a cerimônia contou com a participação dos cônsules honorários em Curitiba, da Alemanha, Andreas Hoffrichter, e da França, Antonio Fleischmann. A deputada estadual Cloara Pinheiro, representando a Assembleia Legislativa do Paraná, levou o Voto de Congratulações com Menção Honrosa requerido pelo deputado Hussein Bakri e concedido por aquela Casa ao presidente da instituição, Jorge Callado, e ao cinquentenário da autarquia.

O vereador Bruno Pessutti, representando a Câmara Municipal de Curitiba, também levou Votos de Congratulação e Aplausos do órgão ao aniversário da autarquia. Os servidores receberam uma homenagem através de uma representante, a supervisora editorial Maria Laura Zocolotti.

O presidente do Ipardes, Jorge Callado, aproveitou a solenidade para ressaltar o valor do corpo técnico ao longo dos anos e o alcance social diverso e profundo dos dados por ela gerados. “O Ipardes, ao longo desse meio século, vem produzindo informações importantes para toda a população, seja para a dona de casa – com o nossoÍndice de Preços Regional do Paraná (IPR) –, seja para os tomadores de decisão no nível privado ou de governo, subsidiando e orientando decisões importantes para o Estado que vão refletir na vida da população paranaense”, disse.

Para o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, a instituição e seus indicadores econômicos e sociais têm sido um grande balizador, ao longo dos anos, da formulação de políticas públicas que têm transformado o Paraná. “Este processo deve ser levado para os próximos 50 anos. Esta é uma visão do governador Ratinho Junior, para que a gente possa deixar um legado, instrumentos importantes de planejamento, de monitoramento de ações. Precisamos estar afinados com o Ipardes para que a gente consiga fazer mais pela população”, afirmou.

Também participaram do evento o ex-governador e secretário do Codesul Orlando Pessuti, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Nelson Bona, e Antonio Deggerone, presidente da Associação Comercial do Paraná.

A cerimônia teve a presença de 13 ex-presidentes do Ipardes: Judas Tadeu Mendes, Carlos Artur Kruger Passos, Domingos de Gusmão Van Erven, Wilson Merlo Posnik, Mariano de Matos Macedo, Omar Akel, José Moraes Neto, Maria de Lúcia de Paula Urban, Gilmar Mendes Lourenço, Julio Takeshi Suzuki Jr., Antônio Guilherme Lorenzi, Daniel Nojima e Marcelo Curado.

EVENTO ACADÊMICO– As comemorações aos 50 anos do Ipardes seguem ao longo do ano e, em 23 de junho, ocorrerá um evento acadêmico com a apresentações de Cimar Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. As palestras iniciarão às 9h30, no Auditório Gregor Mendel da Pontifícia Universidade Católica do paraná (PUC-PR). A entrada será gratuita, mediante inscrições limitadas, através da Escola de Governo do Estado do Paraná.

HISTÓRIA– Fundado em 1973, o Ipardes surgiu no contexto de criação do Sistema Nacional de Planejamento. No início da década de 1970, diante da crescente mudança no comportamento econômico do Paraná e das novas tendências da economia no setor agroindustrial, criou-se no Estado uma equipe denominada Grupo de Estudos para as Atividades Agroindustriais do Paraná - GEAAIP, atrelada ao Banco de Desenvolvimento Econômico do Paraná - BADEP.

Este grupo foi o embrião para o surgimento da Fundação Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, como órgão vinculado à futura Secretaria de Estado do Planejamento, nos moldes do que já ocorria no Governo Federal entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e o Ministério do Planejamento.

A criação do Ipardes foi formalizada pela lei 6.407, aprovada pela Assembleia Legislativa em 7 de junho de 1973. Posteriormente, a lei 7.550, de 17 de dezembro de 1981, alterou a denominação Fundação Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social para Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - Fundação Édison Vieira.

Em 3 de junho de 1987, passou a incorporar as atribuições e funções da extinta Fundação Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Paraná, no que concerne aos programas de treinamento para o desenvolvimento em nível de pós-graduação lato sensu. Também o Departamento Estadual de Estatística - DEE repassou suas atribuições, pessoal e patrimônio.

Em 16 de julho de 1991, a lei 9.663 transformou o órgão em autarquia e o denominou Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - Ipardes. Em 17 de novembro de 2021, a Lei 20.778 atribuiu ao Ipardes como sendo uma instituição científica e tecnológica e de inovação do Paraná.