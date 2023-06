Portos do Paraná mostra ações de sustentabilidade na Semana do Meio Ambiente de Paranaguá

A empresa pública Portos do Paraná participa da 16ª Semana do Meio Ambiente, organizada pela Prefeitura de Paranaguá, na Arena Albertina Salmon. Com 42 estandes de 27 expositores públicos e privados e atrações para todas as idades, o evento tem como tema nesta edição “Pequenas atitudes podem mudar o mundo”. As atividades seguem até sexta-feira (16).

Participam do estande da Portos do Paraná empresas terceirizadas que prestam serviços ambientais à empresa pública. A Ecotec, que trabalha o Programa de Recuperação de Áreas de Proteção Permanente Degradadas (PRAD), em Antonina, mostra maquetes que simulam a diferença entre um solo com erosão e outro com recuperação ambiental carreiam sedimentos de forma diferente. A empresa também está promovendo distribuição de diversas mudas de plantas nativas.

Os impressos com orientações ambientais e jogos pedagógicos que ajudam a Portos do Paraná a ensinar e divertir as crianças são da CIA Ambiental. Já a DTA Engenharia, responsável pela dragagem do canal do Porto de Paranaguá e Antonina e suas compensações ambientais, está no evento com diversos modelos de composteiras. A empresa também apresenta seu trabalho de compostagem desenvolvido junto a moradores e escolas na Ilha do Mel.

Professores e alunos da Universidade Federal do Paraná mostram modelos de biodigestores comunitários artesanais, que através de parceria com a Portos do Paraná foram implantados na comunidade de Eufrasina.

Jaqueline Dittrich, bióloga da Portos do Paraná, conta que é tradição participar da Semana do Meio Ambiente. “Sempre marcamos presença. Neste evento conseguimos uma interface com a comunidade em geral, que vem conhecer um pouco mais dos programas ambientais da Portos do Paraná”, disse.

Segundo o vice-prefeito de Paranaguá, José Carlos Borba, a semana é dedicada à conscientização e preservação do meio ambiente. “Precisamos valorizar essas ações para termos um futuro melhor. Também é uma oportunidade importante para conhecer os trabalhos que as empresas fazem neste segmento”, afirmou.