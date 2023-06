Colisão entre moto e caminhão deixa homem ferido em Jaguariaíva

Um acidente de trânsito registrado na noite da segunda-feira (12) na rodovia PR-151 deixou um motociclista ferido no município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do km 250 da rodovia e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 com placas de Jaguariaíva e um caminhão MB/Axor com placas de Agudos do Sul. Com o impacto, o motociclista de 42 anos ficou ferido sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico. Já o condutor do caminhão não ficou ferido.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local organizando o trânsito e tomando as providências cabíveis a ocorrência.