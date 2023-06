Provas do concurso público para professores da rede estadual acontecem neste domingo

A primeira fase do concurso público para professores da rede estadual de ensino, promovido pelo Governo do Estado, acontece neste domingo, 18 de junho. Conforme o previsto no edital do concurso ( nº 11/2023 ), as provas objetiva e discursiva serão realizadas em cidades-sede dos Núcleos Regionais de Educação, de todo o Paraná. Os locais de aplicação serão abertos ao meio-dia e a entrada será permitida até às 12h45. O início das provas está marcado para às 13 horas.

São esperadas mais de 76 mil candidatos para a realização da prova. Eles deverão apresentar documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, e cartão de convocação para as provas.

Organizado pela Secretaria da Administração e da Previdência, este é o primeiro concurso público para professores em dez anos. São mais de 1,2 mil vagas iniciais, mas o concurso tem validade de dois anos a partir da publicação da homologação do resultado final, prorrogável por outros dois. Portanto, com expectativa de ampliação de vagas e convocação de mais candidatos.

As provas deste domingo terão 30 questões de múltipla escolha sobre Conhecimentos Didáticos, Específicos e também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a prova discursiva terá uma questão que abordará conteúdos de conhecimento específico relacionados à vaga de inscrição do candidato.

LOCAIS DA PROVA– Haverá aplicação de provas nas cidades sede dos Núcleos Regionais da Educação: Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Loanda, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz. Os candidatos deverão realizar a prova na cidade selecionada no ato da inscrição.

INFORMAÇÕES– Os endereços dos locais das provas e o cartão de convocação para o exame estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação . Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou (11) 4788-1430 das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, excetoferiados.

PRÓXIMAS FASES–Os candidatos aprovados nessa etapa ainda passarão por prova prática com avaliação de uma banca examinadora. O edital prevê, ainda, a prova de títulos e avaliação médica.