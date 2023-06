Invest Paraná leva empresários à Itália para prospectar negócios com novos fornecedores

A Itália é o sexto país a receber missão comercial da Invest Paraná em 2023. A comitiva, organizada pela agência de negócios do Governo do Estado junto com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), vai levar varejistas para negociar importação de produtos alimentícios, têxteis e moveleiros. O grupo fica de 13 a 17 de junho em Milão, onde empresários participam de rodadas de negócios agendadas pela Invest Paraná, agência que é vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Seic).

“Essa missão é mais uma iniciativa do Governo de apoio ao empresariado paranaense para aumentar sua produtividade, o que gera renda e empregos no Estado”, afirmou o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros.

O segmento de supermercados é o que mais deve prospectar negócios na Itália durante a missão. O foco é fechar acordos para importação de produtos de alto valor agregado, como vinho, azeite de oliva, massas, molho de tomate, entre outros.

“Os empresários vão tentar fechar acordos com novos fornecedores italianos de produtos gourmet, ou seja, com alto valor agregado. Isso ajuda nossa economia porque são produtos do dia a dia, que estão nas gôndolas, e que fazem a economia girar”, explica o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin.

Para facilitar o acesso dos empresários paranaenses aos fornecedores italianos, a Invest Paraná intermediou rodadas de negócios com a Promo Brasile-Italia, associação sem fins lucrativos de Milão que divulga oportunidades de negócios entre os dois países, atuando tanto com entidades públicas quanto privadas.

O diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco, disse que o objetivo da missão é facilitar a negociação para os empresários do Paraná. “Com o apoio institucional da Invest Paraná, o alcance das negociações é maior porque envolve outras entidades do setor produtivo, o que traz um portfólio maior de opções”, afirma.

O presidente da Faciap, Fernando Moraes, destaca que a missão à Itália é uma boa oportunidade não só de importação, mas também de apresentar os produtos paranaenses ao mercado italiano. “Existem várias áreas nas quais os empresários paranaenses podem encontrar oportunidades na Itália. Por isso a importância dessa missão”, diz.

SEXTO PAÍS– A Itália é o sexto país para onde a Invest Paraná envia missão comercial em 2023. Na primeira missão, em março, a comitiva foi liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior ao Japão e Coreia do Sul. Entre os frutos estão o anúncio de investimento de R$ 1 bilhão da multinacional japonesa Sumitomo Rubber na fábrica de pneus Dunlop em Fazenda Rio Grande e a assinatura de um Memorando de Entendimento para instalação de uma fábrica da empresa sul-coreana de suplementação alimentar Phycoil Biotechnology em Ivaiporã , no Vale do Ivaí.

Em maio, as missões foram para três países: Canadá, Estados Unidos e Portugal . Na primeira delas, a Invest Paraná levou para a Sial Food, maior feira de alimentos do Canadá, produtos de 12 empresas participantes do programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), que apoia a profissionalização de pequenos empreendedores de produtos típicos paranaenses que atuam com sustentabilidade.

No mesmo mês, o governador liderou outras duas missões, para os Estados Unidos e Portugal. Nos dois países, a comitiva cumpriu agendas com autoridades públicas, empresários e lideranças para apresentar potenciais econômicos do Estado a investidores e parceiros comerciais, como no caso das obras estruturais.