Porto de Paranaguá registra aumento de transporte de cargas por ferrovia em maio

A movimentação de carga por ferrovia no Porto de Paranaguá aumentou em maio deste ano. A participação do modal no total de cargas que chegou ou saiu dos portos paranaenses foi de 19,52% no mês passado. Em maio de 2022, a participação foi de 18,10% do volume total. No ano passado, das 5.267.950 toneladas movimentadas em maio, 953.662 foram transportadas em vagões. Neste ano, no mesmo mês, das 6.125.887 toneladas, 1.195.747 usaram os trilhos.

“Esse aumento foi evidente, principalmente na chegada da soja e de contêineres. Em ambas as cargas, ao mesmo tempo em que cresce o transporte ferroviário, o rodoviário diminui”, comenta o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Somando todas as cargas, em maio de 2022 o transporte rodoviário de carga representava 80% do total movimentado no mês. No último mês, essa participação caiu para 78,61%.

Das 2.039.367 toneladas de soja que chegaram para exportação no Porto de Paranaguá em maio deste ano, 77,18% foram em caminhões e 22,82%, em vagões. Em 2022, no mesmo mês, das 817.163 toneladas, 82,54% utilizaram o modal rodoviário e 17,46%, o ferroviário.

Nos contêineres, das 941.514 toneladas movimentadas no segmento, no último mês de maio, 84% foram pela rodovia e 16%, pela ferrovia. No ano passado, das 1.074.600 toneladas, 86,27% utilizaram o modal rodoviário e 13,73%, o ferroviário.

“Quando damos conta de atender a demanda do setor produtivo, com eficiência também na recepção e expedição de cargas, as oportunidades crescem para toda a cadeia, incluindo para os transportadores seja qual for o modal”, afirma Garcia.

Segundo ele, com a diversificação na utilização dos modais, o fluxo fica mais organizado, de ponta a ponta. “Com transporte mais organizado, o aumento no volume de carga é absorvido sem gargalos, podendo se intensificar conforme a necessidade do mercado”, completa o gestor portuário.

ACUMULADO– Das 23.961.677 toneladas movimentadas no ano passado, de janeiro a maio, 80,52% utilizaram o modal rodoviário, 16,97% ferroviário e os outros 2,51% foram líquidos que utilizaram dutos. Neste ano, no mesmo período, das 25.220.449 toneladas importadas e exportadas pelo Porto de Paranaguá, 80% chegaram ou saíram em caminhões; 18,31%, em vagões; e1,67% nos dutos.