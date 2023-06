Atleta do Norte Pioneiro vai disputar luta principal do MMA na Rússia

A região do Norte Pioneiro é um celeiro de talentos em diferentes áreas, sendo uma das mais expressivas a dos esportes. São muitos os atletas que dão seus primeiros passos em municípios da região e acabam ganhando o mundo com o passar do tempo, como é o caso do lutador de MMA Miguel Ângelo Gentilini.

Miguel, que é filho e aluno do Sensei Danilo Gentilini, tem suas raízes ligadas ao município de Quatiguá e começou sua trajetória no mundo das artes marciais bem cedo quando tinha três anos de idade. Treinado pelo seu pai, o então menino foi demonstrando que levava jeito e tinha talento para seguir uma trajetória multicampeã, algo que era uma questão de tempo.

Conforme foi crescendo e aprimorando seus conhecimentos e habilidades, além de ser instrutor na equipe Gentinili Fighters, Miguel começou a disputar os primeiros campeonatos regionais em municípios do Norte Pioneiro, sendo que por volta do ano de 2013 passou a ser considerado uma revelação da modalidade MMA (Artes Marciais Mistas). Não demorou para que os holofotes caíssem sobre ele e chamassem a atenção de grandes equipes do Brasil.

No ano de 2014, Miguel foi contratado para participar de um evento internacional na disputa pelo cinturão da categoria até 84 kg, campeonato que foi realizado na cidade de São Paulo e transmitido pela emissora Rede TV para todo o país. Na época, seu pai e Sensei, Danilo Gentilini, chegou a fazer uma previsão sobre o futuro do filho. “Ele irá surpreender a todos e ainda será um dos melhores do mundo, podem apostar”, projetou.

O otimismo não era atoa, afinal, Miguel já colecionava títulos como campeão brasileiro de Karatê Wado, campeão paranaense de Jiu-jitsu, 13 vitórias em 13 lutas disputadas na categoria k1 de Kickboxing, além da conquista dos cinturões de pesos pesados no campeonato Cornélio Procópio Fighter e meio pesado do G1 Open Fight.

Como já dito, a previsão não era apenas um sonho de um pai orgulhoso pelo filho. Neste ano de 2023, o sucesso de Miguel dentro dos ringues chamou a atenção de grandes equipes das artes marciais, entre elas, a maior equipe de MMA do mundo. Gentilini foi contratado pela equipe American Top Tean e também pela Eurasia Gor MMA. Com isso, ele deixou a cidade de Siqueira Campos com destino a Rússia para disputar três lutas em uma temporada de três meses em nada mais, nada menos, do que o maior evento da modalidade no mundo.

Neste sábado (17), Miguel sobe ao ringue para disputar a luta principal do MMA Séries 69 contra o lutador Bugra Alparslan. Após sofrer uma derrota para Viktor Klyuev no último dia 03 de maio, Gentilini vai em busca da recuperação para conquistar sua nona vitória.

Acompanhe as disputas de Miguel Ângelo Gentilini na Rússia clicando AQUI!