Mutirão Emprega Mais Curitiba oferta 1.500 vagas de trabalho nesta quarta-feira

O Governo do Paraná promove nesta quarta-feira (14) uma nova edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba, que ofertará vagas para trabalhadores da Capital. A ação de empregabilidade será realizada das 09h às 16h, no terminal do Carmo, no Boqueirão. O atendimento será feito pela equipe da Agência do Trabalhador Central de Curitiba.

Serão 1.500 vagas de emprego, com 50 empresas fazendo processo seletivo na hora. As senhas para atendimento serão distribuídas até às 12h.

Este é o segundo evento do Mutirão Emprega Mais Curitiba realizado em 2023. O primeiro ocorreu em abril, no bairro Pinheirinho.

O mutirão Emprega Mais Curitiba complementa a série de ações realizadas pela Agência do Trabalhador Central de Curitiba. Em maio, o Sine da Capital promoveu quatro mutirões em referência ao mês do trabalhador, com vagas focadas na recolocação de pessoas com 50 anos ou mais, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+ e trabalhadoras e trabalhadores PCD.

"O Governo do Estado está trabalhando para alcançar um número ainda maior de empregos por meio da intermediação de vagas feita pelas Agências do Trabalhador", diz o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Ele lembra que no primeiro quadrimestre deste ano as Agências do Trabalhador e postos avançados intermediaram 45.836 postos de trabalho, o melhor resultado obtido na história do Sine estadual. No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022 (39.371), o Paraná cresceu 16,42% em empregabilidade via rede Sine. Em relação a 2012, registro mais antigo da série histórica, a evolução foi de31,69%.

“Este excelente desempenho reflete o impacto positivo das ações de empregabilidade, como mutirões de empregos realizados pelas Agências do Trabalhador e postos de atendimento em diversas regiões do Estado", destaca o secretário.

Em maio , o Paraná registrou 12.297 pessoas colocadas no mercado de trabalho via Agências do Trabalhador e postos avançados. No comparativo com o mesmo período de 2022, quando 10.395 contratos de trabalho foram intermediados pela rede Sine, o crescimento foi de 18,3%.