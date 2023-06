Almirante Tamandaré ganhará um Ambulatório Médico Especializado e um novo Pronto Atendimento

O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (12) o repasse de recursos para novas estruturas de saúde pública em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). São R$ 31,5 milhões para um Ambulatório Médico Especializado (AME) e um Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A formalização do repasse aconteceu em uma solenidade do Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp) que reuniu prefeitos e representantes da RMC. Formado por 28 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, além de Guaratuba e Matinhos, no Litoral do Paraná, o Consórcio tem como objetivo promover a saúde especializada.

Do montante total, R$ 28 milhões são direcionados ao convênio do AME - dos quais R$ 560 mil de contrapartida da prefeitura. Com 4.213,08 metros quadrados, a unidade contará com 37 consultórios e dez salas de exames, incluindo radiologia, além de um Centro de Odontologia. Esta é a 12ª unidade deste tipo anunciada no Paraná apenas neste ano – os outros ficam emCampo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e União da Vitória.

Com um recurso de R$ 3,5 milhões, o novo PAM do município vai proporcionar reforço para casos de urgência e emergência para a região. Com capacidade de mais de 2 mil consultas por mês, o projeto se destaca pela humanização dos serviços, ofertando acesso médico 24 horas.

Os investimentos reforçam o projeto de regionalização da saúde, expandindo os serviços em todo o Estado. "São obras importantes, que não apenas viabilizam uma nova capacidade de atendimento, mas trabalham em cima de gargalos que foram deixados pela pandemia, como é o caso das especialidades”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “O governador Ratinho Junior enfatiza semanalmente a importância de descentralizar a saúde e essas ações reforçam este projeto".

O prefeito Gelson Colodel destacou a atenção que o Governo do Estado tem dado aos municípios da RMC. “A interiorização dos serviços tem proporcionado uma grande transformação na realidade do Paraná. Estes valores dão o primeiro passo para a concretização de sonhos históricos de Almirante Tamandaré. Nosso município deve se tornar uma referência em saúde na região e nada disso seria possível sem o apoio irrestrito do Estado", destacou.

PARTICIPAÇÃO– Participaram da cerimônia os prefeitos de Campina Grande do Sul, Bihl Zanetti; de São José dos Pinhais, Nina Singer; de Pinhais, Rosa Maria; além do deputado estadual Alexandre Curi, do presidente da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde do Paraná, Aquiles Takeda, e lideranças e representantes da região.