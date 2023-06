Celepar firma protocolo internacional para impulsionar a tecnologia na educação

Com a união de experiências entre as empresas na implementação de soluções tecnológicas no setor público, espera-se que essa cooperação traga resultados promissores para a educação no Paraná, impulsionando o desenvolvimento de novas abordagens educacionais e preparando os alunos para um futuro cada vez mais digital e globalizado.

A iniciativa também busca explorar oportunidades de implementação das soluções desenvolvidas em escolas e instituições educacionais do Paraná. Através integração de tecnologias inovadoras, será possível promover mais qualidade na educação e, assim, impulsionar o potencial dos alunos e prepará-los para os desafios do mundo moderno.

Por meio dessa parceria, a Celepar e a RIIID buscam a colaboração no desenvolvimento de ferramentas inovadoras que auxiliem no aprendizado dos alunos, melhorando a experiência educacional e promovendo um ensino mais eficiente e eficaz. A utilização de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizado automático, permitirá a criação de soluções adaptativas que se ajustam às necessidades individuais de cada estudante.

“Nossa empresa sempre foi guiada pela busca incansável da inovação e pela excelência em tudo o que fazemos”, diz o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa. “Ao unir nossos esforços com uma empresa internacional de destaque, estaremos ainda mais preparados para enfrentar os desafios do mercado global em constante evolução e agregar ainda mais qualidade aos alunos na rede estadual de ensino", afirmou.

A Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, firmou um protocolo de intenções estratégico com a startup RIIID, renomada empresa de tecnologia educacional sediada na Coreia do Sul. Essa colaboração tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras para aprimorar a educação por meio do uso de tecnologia avançada e inteligência artificial.

