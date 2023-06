Município com maior número de mulheres no Brasil está no Paraná; segunda colocada é cidade “irmã” de Wenceslau Braz

Elas são a maioria no país de acordo com o IBG. Foto Agência Brasil

Segundo uma pesquisa realizada pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lá em 2014, a porcentagem de mulheres de 15 a 29 anos era de 55,4% em relação aos homens da mesma faixa etária na cidade. Com esse levantamento, foi possível descobrir que Ivatuba, na região Norte do Estado, próximo a Maringá, conta com o maior número de mulheres jovens do país.

Em segundo lugar está Minas Gerais. Já a cidade que tem o mesmo nome da “irmã” paranaense, Wenceslau Braz, em Minas gerais, ficou com a porcentagem de 54,7%.

Em cidades de estados maiores, como São Paulo, a realidade é diferente. Em Lavínia, por exemplo, as mulheres são 19,8% da população jovem.

Pesquisas explicam porque número de mulheres é maior

Não é de hoje que as mulheres são maioria, independente da faixa etária. De acordo com o IBGE, as mulheres vivem cerca de sete anos a mais do que os homens no Brasil. Isso pode ser explicado pela maneira saudável que as pessoas do sexo feminino levam a vida. Além de se exercitarem mais, as mulheres costumam se alimentar melhor e procuram médicos mensalmente, a fim de identificar ou tratar doenças.

Outro fator que influencia na desigualdade no número de mulheres e homens é a criminalidade no Brasil, que tem tido cada vez mais força e tirado a vida da população masculina jovem, entre 18 e 29 anos de idade. De acordo com um relatório da ONU o Brasil registrou cerca de 50.000 assassinatos em 2012, sendo que 90% das vítimas eram do sexo masculino. Em 2023, a criminalidade ainda é presente no país, o que tem contribuído para o desequilíbrio entre o número de homens e mulheres no país.

Com informações do Portal Infodiretas