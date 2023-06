Cidade do Norte do Paraná abre concurso público com salário de até R$ 16 mil

A Prefeitura de Marilândia do Sul, norte do Paraná, lançou um edital de um concurso público que conta com 32 vagas e salários que variam entre R$ 1279,87 a R$ 16.299,49. As inscrições começam às 9h desta segunda-feira (12) e seguem até o dia 16 de julho.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. Aqueles que demandam nível fundamental são R$ 35; nível médio, R$ 50; e nível superior, R$ 100. Pessoas inscritas no Cadastro único e membros de família com baixa renda tem direito à isenção da taxa, o pedido de isenção deve ser feito dia 12/06 ao dia 14/06, os servidores do CRAS estarão auxiliando os interessados.

Com informações do Portal Banda B