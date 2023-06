No Dia Mundial da imunização, Saúde ressalta a importância das vacinas ao longo da vida  

O Dia Mundial da Imunização, celebrado nesta sexta-feira, 09 de Junho, busca conscientizar a população sobre a importância das vacinas para a erradicação, eliminação e controle das doenças.O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), reforça as ações voltadas à adesão da população no processo de atualização da caderneta de vacinas. No Paraná, o Sistema Público de Saúde oferta 19 vacinas para as várias fases da vida , protegendo bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A imunização é gratuita.

De acordo com um levantamento da Sesa, a cobertura vacinal das doses de rotina aumentou. A BCG, por exemplo, que protege contra a tuberculose, e é aplicada em crianças menores de dois anos, está com uma cobertura de 95,01%. Nos últimos três anos a percentagem ficou em 89,97%, 82,16% e 87,54%, respectivamente.

Já a tríplice viral, aplicada para a prevenção do sarampo, caxumba e rubéola, está em 96,64%. No ano de 2020, essa mesma vacina teve uma cobertura de 86,15% e se manteve nesse patamar em 2021 (86,54%) e 2022 (89,59%).

A imunização é um direito do cidadão e faz parte da Atenção Primária, como uma das medidas mais importantes para a redução de doenças, sequelas e mortes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem vacinas para a prevenção de mais de 20 doenças fatais, evitando desta forma, cerca de 2 milhões a 3 milhões de mortes todos os anos por doenças, como difteria, tétano, coqueluche, influenza e sarampo.

INFÂNCIA PROTEGIDA –Até aos dez anos a criança deve receber 13 vacinas, além das segundas e terceiras doses e os reforços. Entre elas estão aBCG, hepatite B, hepatite A, meningite C, tríplice viral, varicela, DT,dTpa, DTP, pneumocócica 10, VOP e VIP, HPV, rotavírus, pentavalente e febre amarela. Dentro desse cronograma estão ainda as doses que protegem contra a Influenza e a Covid-19. Todas elas são disponibilizadas em todas as Unidades de Saúde do Paraná.

ADOLESCÊNCIA –A partir dos dez anos, a proteção deve ter continuidade. Uma das vacinas específicas para esta idade é a HPV (a vacina contra o Papilomavírus Humano), que protege contra ocâncer de colo de útero, dividida em duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Tem ainda a meningocócica ACWY, a hepatite B, dT e a tríplice viral.

“A vacina contra o HPV previne contra o câncer de colo de útero. Se está disponível, é segura e protege as pessoas, por que não se vacinar? Vacina é vida, e apesar de ser uma atitude individual, é no coletivo que temos de pensar”, alerta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

GESTANTES–O período de gestação requer atenção e cuidado. Para essas mulheres, consideradas um grupo prioritário, são disponibilizadas as vacinas da gripe, aplicadas anualmente; a da Covid-19, DT, dTpa e a da hepatite B. Todas elas podem ser aplicadas em qualquer idade gestacional.

Durante a pandemia, uma das ações do Estado foi incentivaras mulheres grávidas e puérperas para a imunização contra a doença. O trabalho refletiu no número de óbitos, que caiu de 122, em 2021, para 55 em 2022.

ADULTOS–Embora muitas pessoas descuidem da caderneta, existem seis vacinas recomendadas acima dos 18 anos, a depender da situação vacinal anterior, incluindo os idosos. Elas são reforços e de campanha que auxiliam a manter o organismo imune. Dentre elas estão a da hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dupla adulto, Influenza e Covid-19.

COVID-19 E INFLUENZA–A imunização contra o vírus SARS-CoV-2 iniciou em 2021, e desde então já foram aplicadas cerca de 30 milhões de doses. Atualmente ela está disponível na versão bivalente para toda a população a partir de 18 anos. Para o restante da população acima de seis meses estão disponíveis as vacinas monovalentes.

Anualmente uma nova versão da vacina contra a gripe é lançada para conter a doença, frequente no Paraná. Todos podem receber o imunizante que está disponível nos municípios. Desde o início da campanha 2023, em 28 de março, já foram aplicadas 2,4 milhões de doses nos braços dos paranaenses.

OUTRAS DOSES–Além dos imunizantes citados, a Saúde oferece ainda a, antirrábica humana, contra a enfermidade da raiva humana causada por vírus, e avacina Jynneos, destinada à imunização contra Mpox, doença viral que causa lesões na pele e transmissível por meio de contato.

Confira a importância das vacinas:

BCG:protege contra formas graves de tuberculose;

Pentavalente: contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae tipo B (bactéria que causa meningite);

Pneumocócica 10-valente: contra pneumococo, bactéria que causa pneumonia e meningite;

Meningocócica C: contra o meningococo C, bactéria que causa meningite;

Rotavírus: contra diarreia e desidratação;

VIP: contra os sorotipos 1, 2 e 3 da poliomielite

VOPb:protege contra os sorotipos 1 e 3 da poliomielite

Dupla Adulto (dT): contra difteria e tétano

Tríplice Viral:protege contra sarampo, caxumba e rubéola;

Tríplice Bacteriana (DTP):protege contra difteria, tétano e coqueluche;

dTpa:é administrada em gestantes e protege contra difteria, tétano e coqueluche.

Hepatite A:protege contra a hepatite A.

Varicela: contra catapora

HPV:protege contra quatro tipos de papilomavírus humano, dois deles responsáveis por 90% das verrugas genitais e os outros dois pelo aparecimento de cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero.

Febre Amarela:protege contra a febre amarela e é recomendada para as pessoas que vão se deslocar para áreas fora do Paraná, com recomendação de vacinação.

Confira o calendário de vacinação no Paraná