Corredor Leste de Paranaguá teve recorde de movimentação em maio com 2,5 milhões de toneladas

As exportações de soja (grão e farelo) pelo Corredor Leste do Porto de Paranaguá (Corex) movimentaram um total de 2.567.755 toneladas em maio de 2023, o maior volume mensal já alcançado desde a sua inauguração, em 1973. O recorde mensal anterior dos 11 terminais interligados no complexoera de 2.474.705 toneladas embarcadas em abril de 2020.

Segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, ao final do 1º trimestre a expectativa dos terminais era a de carregar cerca de 2 milhões de toneladas no período, ou seja, foram quase 568 mil toneladas a mais. “Mesmo sem qualquer volume de milho, ou seja, só com soja e farelo de soja, superamos o recorde anterior com muita produtividade e com melhoria nos tempos operacionais”, afirmou.

O tempo médio de atracação nos berços do corredor reduziu de 2,81 dias em maio de 2022 para 2,31 dias em maio deste ano. Já a produtividade média de embarque passou850,41 toneladas/hora para 1.155,83 toneladas/hora no mesmo período. “Considerando a estiagem, alcançamos uma produtividade diária no embarque de 94.402,76 toneladas”, completou Garcia.

As2.567.755 toneladas também representam crescimento de49,5% na comparação com a movimentação registrada em maio de 2022, de 1.718.048 toneladas.De todo o volume embarcado pelo Corex em maio de 2023, 1.912.307 toneladas foram de soja em grão, o equivalente a 74%. Os outros 26% foram de farelo de soja, reunindo 655.448,5 toneladas. Neste maio, não houve embarque de milho ou trigo pelo corredor leste.

No acumulado do ano, mesmo com dois dias a mais de paralisação por chuva, já são9.014.528 toneladas carregadas pelo Corex, de janeiro a maio de 2023. Comparando às7.693.161 toneladas registradas em 2022, no mesmo período, a alta é de quase 17,2%.

SOJA– Maior também foi o mês com maior movimentação de soja (1.912.307 toneladas). Foram movimentadas, desde o começo do ano, 346.881 toneladas em janeiro, 324.670 toneladas em fevereiro, 954.833 toneladas em março e 1.409.057toneladas em abril.

CORREDOR– Os embarques do Corredor Leste de Exportação do Porto de Paranaguá são realizados por três berços: 212, 213 e 214. Foram 40 navios carregados no mês passado, contra 30 de maio de 2022. O berço que mais produziu no embarque foi o 213: 16 navios e 1.054.688 toneladas de carga.

No complexo, operam interligados por correias transportadoras os silos públicos (vertical e horizontais) operados pelos integrantes da Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação (AOCEP); AGTL; Cargill; Cimbessul; Centrosul; Coamo; Coamo II; Cotriguaçu; Interalli; Louis Dreyfus; eRocha.