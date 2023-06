Profissionais da secretaria de Saúde participam de treinamento em Jaguariaíva

A prefeitura municipal de Jaguariaíva promoveu, na terça-feira (05), um treinamento voltado ao atendimento de Emergência junto aos profissionais da secretaria municipal de Saúde.

De acordo com a prefeitura, a capacitação tem como objetivo aprimorar os conhecimentos dos servidores promovendo assim maior qualidade e agilidade no atendimento a população. Participaram da ação 58 profissionais que atuam como médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentistas, auxiliar de odontologia, agentes de saúde, além de equipes de recepcionistas e serviços gerais.

A ação faz parte do projeto da prefeitura de promover ações junto aos servidores que proporcionem a capacitação e qualificação destes profissionais. Além das palestras, as equipes também participaram de uma simulação envolvendo situações de emergência com foco em urgência em saúde para dar uma resposta rápida as necessidades que o paciente apresenta.

O treinamento foi realizado na Casa da Cultura e foi conduzido pela enfermeira da 3ª Regional de Saúde de Ponta Grossa, Melina Lopes Lima.