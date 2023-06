Principal rodovia estadual de Londrina, PR-445 recebe novos dispositivos de segurança

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) está garantindo mais segurança em um trecho de 17 quilômetros da PR-445, perímetro urbano de Londrina, na região Norte, com nova sinalização e semi-pórticos. Os serviços são executados por meio do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (Proseg Paraná), do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Foram concluídas recentemente a instalação de 24 novos semi-pórticos de metal ao longo do trecho, do km 65 ao km 82. A sinalização aérea, sobre a pista ou nos espaços laterais, garante visibilidade das informações a maior distância, dando mais tempo ao condutor para reagir às alterações no tráfego.

Também foram substituídas as placas das estruturas já existentes, e implantadas defensas metálicas com terminais absorvedores de energia para proteger as estruturas e evitar colisões diretas.

A rodovia também recebeu nova sinalização vertical, já ao nível da pista, executada entre os meses de janeiro e abril deste ano, e está recebendo sinalização horizontal atualmente. Os serviços estão inclusos no lote 3 do Proseg, que prevê um investimento de R$ 44.231.832,72 para atender 1.099,60 km de rodovias da Superintendência Regional Norte do DER/PR.

PROGRAMA– O Proseg é a maior iniciativa voltada exclusivamente para a segurança viária em todo o Brasil, com investimento de R$ 412 milhões para reforçar a sinalização horizontal e sinalização vertical e implantar novos dispositivos de segurança. As ações abrangem 9.965,43 quilômetros de rodovias paranaenses, visando a prevenção de acidentes, a redução da gravidade das ocorrências, e preservando vidas. Por meio do programa estão sendo implantados dispositivos inéditos nas rodovias estaduais, proporcionado mais segurança ao usuário.