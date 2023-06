Servidores estaduais que usam o SAS têm novo canal de informações

A Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pelo Departamento de Saúde do Servidor, lançou um novo canal de informações sobre o Serviço de Assistência à Saúde (SAS), benefício concedido pelo Governo do Paraná aos servidores públicos do Estado. Por meio do número de telefone 3200-5015, o usuário é direcionado a um atendimento eletrônico com orientações sobre os serviços do SAS e também sobre as perícias médicas.

O telefone atende todo o Paraná e não é necessário acrescentar nenhum código antes da discagem do número. "É mais uma facilidade para que o servidor do estado receba orientações sobre o benefício e ganhe tempo no atendimento", reforça a chefe do Departamento da Saúde do Servidor, Fercea Maciel.

A nova ferramenta de contato soma-se aos demais canais de atendimento do SAS. Além do canal de Ouvidoria, onde o servidor e seus dependentes legais podem registrar elogios, reclamações e ocorrências, em 2023 foi lançada a Central de Atendimento presencial do SAS, em 12 hospitais de referência para o atendimento dos servidores usuários do serviço. As salas presenciais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Sistema de Assistência à Saúde é um benefício do servidor paranaense e seus dependentes legais, sem nenhuma contrapartida financeira do funcionário. No ano passado, mais de 150 mil pessoas foram atendidas e o número de procedimentos realizados por meio do benefício ultrapassou os 2 milhões. De janeiro a março de 2023, já foram realizados cerca de 191.256 atendimentos e 645.601 procedimentos.