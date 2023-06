Nova balança rodoviária em Piên melhora segurança na divisa com Santa Catarina

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), ativou uma nova balança rodoviária na PR-420, km 8, em Piên, região Sul, próximo à divisa com Santa Catarina. A operação é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), e fiscaliza o peso de caminhões, tratores, chassi-plataforma, reboque e semirreboque, ônibus e micro-ônibus.

Os equipamentos estão em operação desde esta segunda-feira (05), lavrando autos de infração nos casos de veículos com excesso de carga na rodovia, prática que, além de danificar o pavimento, aumenta as chances de acidentes, colocando em risco o condutor e demais usuários.

Continua após a publicidade

A balança faz pesagem estática, em que os veículos precisam ficar imóveis sobre o equipamento para aferição. Um espaço ao lado da rodovia foi pavimentado para receber os veículos bem como a balança e a sua unidade operadora. Agentes de trânsito do DER/PR trabalham no local, com autoridade para lavrar os autos de infração em caso de excesso de carga. O valor da infração varia conforme o veículo e o excedente de peso.

REGIONAL– A balança é operada pela Superintendência Regional Leste do DER/PR, responsável por outras cinco balanças em rodovias estaduais.

Continua após a publicidade

No Litoral, as balanças estão localizadas em Antonina, no km 1 da PR-408; e em Guaratuba, na PR-412, no acesso ao ferry-boat. Ambas são do modelo dinâmico, em que o veículo não precisa estacionar para a checagem. Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), um equipamento estático está ativo no km 22 da PR-092, em Almirante Tamandaré.

No Sul, as balanças também estão instaladas em União da Vitória, no km 3 da PRC-280 (estática), e em São Mateus do Sul, no km 426 da PR-151 (dinâmica).

A fiscalização de peso começou há poucos meses, sendo gradualmente implementada em todo o Paraná. Operações em pontos diversos das rodovias estão previstas, visando coibir a prática nas rodovias estaduais com maior volume de tráfego de veículos.