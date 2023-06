Governo capacita gestores e equipes técnicas dos Centros da Juventude do Paraná

Gestores e equipe técnica dos Centros da Juventude do Paraná e dos Escritórios Regionais da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) se reuniram nesta terça-feira (06) no Centro da Juventude de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para atualização e capacitação nas metodologias de Paulo Freire, que são desenvolvidas nesses espaços. Mais de 100 pessoas participaram.

Nos 28 Centros da Juventude do Estado são oferecidas a jovens de 15 a 29 anos atividades de cultura, lazer, preparação para o mercado de trabalho, além de cursos de capacitação profissional.

Continua após a publicidade

Dentro desses espaços também é executado o Programa Bolsa Agentes da Cidadania, que, por meio de auxílio financeiro de R$ 306,00, incentiva que jovens, em situação de vulnerabilidade social, executem atividades de lazer e cultura, segundo suas atividades de interesse. Os recursos são oriundos do Programa Paraná Seguro, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em 2023 foram atendidos 529 adolescentes e jovens, com o pagamento de 1.332 bolsas até o mês de abril.

Durante todo o dia, os técnicos e coordenadores dos espaços puderam conferir as metodologias de abordagem desses jovens e se atualizar sobre as ações desenvolvidas pelo Governo do Paraná nesta área, por meio da Coordenação da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Juventude, da Sedef.

Continua após a publicidade

Segundo o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, os encontros são uma forma de avaliar, corrigir e melhorar as políticas públicas desenvolvidas para essa área.

“Precisamos oferecer políticas públicas que despertem nos jovens a vontade de estar inserido no mercado de trabalho, de estudar, de buscar uma vida melhor. Infelizmente, temos uma faixa etária que está se desinteressando e não podemos deixá-los passar, sem agirmos. Esses encontros, essas trocas de experiências são essenciais para que elaboremos estratégias importantes para atuarmos lá na ponta”, afirmou.

Para o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Juventude, Matheus Falasco, essa união entre Governo do Estado, Centros da Juventude e Conselho impactará diretamente a vida dos jovens. “Os gestores dos Centros têm papel muito importante, porque são eles que estão em contato direto com os jovens, lá na ponta, participando dos anseios, do dia a dia deles. O fato de estarmos capacitando-os impactará diretamente a vida dos jovens”, ressaltou.

Rosangela Batista da Silva Duarte, secretária da Assistência Social de Pinhais, explicou que junto com as atividades desenvolvidas pelo município foi observada uma redução nos índices de criminalidade. “Acredito que as nossas ações, junto com os agentes da cidadania, por exemplo, têm impacto direto nessas famílias”, disse. Ela citou como exemplo um jovem de Pinhais que atuou no Centro da Juventude e foi aprovado em medicina na UFPR. “Essa união é muito produtiva”, explicou.

O Centro da Juventude de Campo Largo, também na Região Metropolitana de Curitiba, atende mensalmente 230 jovens. Para o gestor do espaço, Fabiano Lapola, as atividades ofertadas são uma excelente oportunidade para eles. “Os Centros da Juventude significam uma porta de entrada para um mundo que muitas vezes eles não conhecem. A gente oferta atividades e cursos que muitas vezes eles não teriam acesso. É nos Centros que começamos a formar o cidadão a partir dessas oportunidades, por isso esse encontro foi importante para compartilhar novas ideias”, enfatizou.