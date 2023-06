Arquivo Público do Paraná apresenta Catálogo de Imigrantes em evento nacional

A organização dos documentos e registros de imigrantes que passaram ou viveram pelo Paraná é um destaque da Semana Nacional dos Arquivos Públicos , que acontece no Rio de Janeiro, sexta-feira, dia 9 de junho. O evento é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

No acervo do Arquivo Público do Paraná, departamento da Secretaria da Administração e da Previdência, há cerca de 200 mil documentos sobre imigrantes disponíveis, sendo que grande parte deles já foi digitalizada. De acordo com a Seção de Documentação Permanente do Arquivo, a busca pelos registros representa de 80% a 90% dos atendimentos mensais do departamento.

“É uma honra e uma oportunidade para o Governo do Paraná apresentar para outros estados as iniciativas adotadas para preservar a nossa história. O acervo com registro dos imigrantes que chegaram ao Brasil e escolheram o Paraná para viver é muito especial, pois muitas vezes significa o reencontro dos cidadãos com suas raízes”, afirma o secretário da Administração e da Previdência, Elisandro Pires Frigo.

Para a Semana Nacional dos Arquivos Públicos, o Paraná destaca o trabalho de organização das documentações disponíveis em catálogos de pesquisa. O material, composto por nove catálogos no total, pode ser acessado gratuitamente no portal do Arquivo Públic o na aba “Publicações”.

"Essa costuma ser a base para muitas pesquisas e também para pessoas que estão no processo de obter a dupla cidadania e precisam comprovar a ligação familiar com indivíduos de outros países que migraram para o Brasil através do Paraná", explica a diretora do Arquivo Público, Isabela Damiani.

Com o objetivo de ilustrar e facilitar as buscas dos usuários, a equipe do Arquivo Público lançou, durante a programação do evento, um vídeo tutorial detalhando como usar os arquivos disponíveis. Confira aqui .

COMO ACESSAR– Os Registros de Imigrantes podem ser acessados no site do Arquivo Público do Paraná. Caso localize algum registro, o interessado deve enviar um e-mail para [email protected] indicando para qual documento necessita da certidão. O acesso aos acervos é público, mas é necessário agendar a visita através do telefone (41) 3521-9100.