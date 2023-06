Estado define plano com aumento de cirurgias para auxiliar demanda hospitalar em Curitiba e região

Com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento em Curitiba e na Região Metropolitana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) definiu um plano de ação para intensificar cirurgias de urgência e emergência no Hospital do Trabalhador. O plano cria maior rotatividade na unidade e agiliza o fluxo de procedimentos cirúrgicos. A medida prevê um aporte mensal de R$ 246 mil do Estado e acontece devido ao aumento recente de demanda cirúrgica, especialmente em ortopedia.

Com o início das operações previsto para a próxima semana, o hospital passará a realizar um mutirão de cirurgias de média e grande complexidade, em regime de caráter especial e temporário. Para a efetivação deste plano, o recurso mensal disponibilizado será de R$ 153 mil. Os procedimentos acontecerão no centro cirúrgico da unidade, em no máximo 48 horas após a liberação dos exames pré-operatórios.

"Estamos realizando uma grande mobilização para garantir agilidade e maior capacidade de atendimento emergencial na região. Este é um período em que, historicamente, registramos um aumento na demanda e esse mutirão de cirurgias nos ajuda a reforçar o atendimento a quem mais precisa", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

LAPA–A Sesa também irá intensificar o atendimento em ortopedia no Hospital Regional da Lapa, que integra o Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), a partir de um aporte de R$ 93 mil. Assim, será possível expandir o número de operações emergenciais de média complexidade e desafogar a demanda na região.

De acordo com o diretor-geral da Sesa, César Neves, a medida permite acelerar o atendimento em casos emergenciais, sem que outros procedimentos fiquem desassistidos. "É válido salientar que esta ação não inviabiliza o atendimento para pacientes que tenham alguma demanda que não seja urgente. Com esse remanejamento, é possível manter as operações de baixa complexidade, desafogando as filas de espera e providenciando maior reforço emergencial", afirmou o diretor.

Por fim, o Estado também realizará um remanejamento de pacientes que necessitem de procedimentos de baixa complexidade para garantir maior capacidade em leitos no Hospital do Trabalhador. Estes pacientes serão encaminhados ao Hospital Regional da Lapa e também ao Hospital de Infectologia e Retaguarda Clínica Oswaldo Cruz (Hirc), unidades pertencentes ao CHT.

CHT– Constituído em 2019, o Complexo Hospitalar do Trabalhador pertence à Sesa e incorpora, além do Hospital do Trabalhador (HT), as unidades do Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal (Caif), do Centro de Reabilitação do Paraná - Ana Carolina Moura Xavier (CHR) e do Centro Regional deEspecialidades (CRE Kennedy), gerindo também, na Região Metropolitana de Curitiba, o Hospital Regional da Lapa São Sebastião e o Centro Regional de Atenção Integradoao Deficiente (Craid).