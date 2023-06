Com apoio do Estado, Colombo implanta sua primeira incubadora de negócios

Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, inaugurou sua primeira incubadora de negócios. Lançado oficialmente nesta segunda-feira (5), o espaço está localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná e representa um passo para o avanço da implantação do Centro de Inovação da região.O Governo do Estado, através da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), é parceiro da iniciativa.

A incubadora é um espaço específico para criação e desenvolvimento de trabalhos, visando potencializar as indústrias locais, além de constituir um ambiente propício para que alunos desenvolvam ideias e as transformem em oportunidades de negócios.

Vinculado diretamente à Secretaria municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho de Colombo, a incubadora tem como parceiros, além da SEI, o Sebrae, o Instituto Federal do Paraná e a Associação Comercial e Industrial de Colombo.

“Temos quatro pilares para o avanço da modernização no Estado. O primeiro deles envolve as prefeituras, seguido da iniciativa privada, desburocratização do serviço público e as universidades. Por isso, estamos buscando os municípios para implementar Agências de Inovação, centros tecnológicos e incentivos aos projetos. Queremos abrir esses espaços para o cidadão que quer inovar, independente da área de atuação”, explicou o secretário da Inovação, Marcelo Rangel.

PRIMEIRO ESPAÇO– No mês de maio, a SEI recebeu representantes da prefeitura de Colombo para discutir a implantação do Centro de Inovação na região através de um convênio. O projeto contempla sete espaços, sendo o lançamento da incubadora o primeiro deles.

O diretor de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho de Colombo, Zeca Binotto, acredita que o investimento em tecnologia é fundamental para o desenvolvimento da região. “Hoje temos vagas no município, mas falta qualificação. Colombo tem a 8ª maior população do Paraná e identificamos que temos potencial para geração de emprego. A prefeitura possui uma área de 55 mil metros quadrados, que foi nos doada, com sete casas que estavam sem uso. Como nós temos espaço e parceiros para desenvolver um projeto de inovação, enxergamos essa oportunidade”, afirmou.

A iniciativa visa, também, melhorar a competitividade econômica da cidade, aproveitando sua vocação para o setor agro e indústria de alimentos. No entanto, a incubadora está aberta para receber e atender negócios de todos os perfis, impulsionando o desenvolvimento econômico local.

Giles Balbinotti, responsável pelas políticas estaduais da SEI, destaca a importância do passo dado por Colombo. “Por meio dessa iniciativa, busca-se fomentar o surgimento de ideias criativas, o desenvolvimento de startups e a transformação de conhecimento em negócios de sucesso. A colaboração entre instituições, empresas e o governo tem se mostrado essencial para impulsionar o ecossistema de inovação no Paraná, fortalecendo a economia e abrindo portas para um futuro cada vez mais promissor”, explicou.

GRAPE TECH–O Grape Tech (nome inspirado na cultura da uva) é o ecossistema de inovação que Colombo está desenvolvendo. A incubadora de negócios foi o primeiro passo do projeto. Os objetivos centrais são promover o desenvolvimento econômico e a integração de instituições de ensino e pesquisa, poder público e empresas da região a partir da inovação.

AGÊNCIAS DE INOVAÇÃO– A SEI está lançando parcerias, através de convênios com os municípios, para abrir Agências de Inovação em todo Paraná. Entre elas, a mais avançada está em Carambeí, que vai receber equipamentos de informática e infraestrutura necessária para a oferta de cursos de robótica, programação e qualificação profissional, além da renovação do acervo da biblioteca local.