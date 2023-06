Prefeitura de Wenceslau Braz faz alerta sobre vírus da gripe no município

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, por meio da secretaria municipal de Saúde, está fazendo um alerta para que a população tome a vacina contra a gripe.

De acordo com o comunicado divulgado por meio das redes sociais, há um alto índice do vírus da gripe circulando pelo município e a orientação é para que a população brazense tome a vacina contra a gripe.

Continua após a publicidade

As doses estão sendo aplicadas para o público em geral nos Postos de Saúde da Família Central e da Vila Toyoki. Para tomar a vacina, a pessoa deve se dirigir até um destes locais com sua carteira de vacinação ou documento de identificação e solicitar sua dose.

Ainda de acordo com a secretaria municipal de Saúde, a vacinação é a melhor forma de prevenir a doença que ocorre com maior incidência neste período do ano.