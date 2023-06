Jaguariaíva promove ações da “Semana do Meio Ambiente”

A prefeitura municipal está realizando um cronograma de ações ligada a “Semana do Meio Ambiente”. O objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados com a natureza. Nesta segunda-feira (05), foi realizada uma palestra apresentando o programa “Recicla Jaguariaíva” aos colaboradores da empresa BO Paper.

A palestra foi realizada por diretores da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente (SETMA), Rafael Pomim e Tarso Carneiro, que repassaram informações sobre como deve ser feito o descarte correto dos resíduos recicláveis incluindo os chamados “Lixos Eletrônicos”. O programa da prefeitura conta com a coleta de resíduos eletrônicos que pode ser feita nas residências através do agendamento prévio.

A ação ainda contou com o sorteio de brindes e a distribuição de sementes realizadas pela empresa.

A Semana do Meio Ambiente começou no último sábado (03) com uma ação realizada na Praça Getúlio Vargas e contou com a presença da prefeita Alcione Lemos e equipes da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente além da equipe da SETMA. Na ocasião, foram distribuídas mudas de árvores, sementes, sacolas ecológicas e informado como funciona o Programa Feira Verde que troca frutas e verduras por materiais recicláveis.

A programação segue com ações realizadas na terça-feira (06) na Praça do Chafariz, na quarta-feira (07) no Parque Ambiental Dr. Ruy Cunha e se encerra com caminhadas ecológicas que estão marcadas para as 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente e buscar ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável do município.