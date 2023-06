Paraná cumpre metas anuais da saúde pública já no primeiro quadrimestre

As metas anuais em saúde pública que o Paraná cumpriu já no período de janeiro a abril foram destacadas nesta terça-feira (6) durante a prestação de contas à Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) de gastos e investimentos realizados no primeiro quadrimestre de 2023.

Um destes pontos se dá pela cobertura da Atenção Primária à Saúde, uma das principais linhas da Rede de Atenção do Estado. O Paraná já superou a meta estabelecida de 85%, registrando hoje uma cobertura de 85,66%.

Dentro do mesmo escopo, estão as internações por causas sensíveis na Atenção Primária à Saúde. Com um cenário controlado, o Estado possui um número de 22,84% de internações deste tipo. A meta para este processo é de uma porcentagem inferior a 25%.

Também foram debatidos os recursos investidos para a realização de procedimentos hospitalares. Nos quatro primeiros meses do ano, a chamada produção ambulatorial, entre urgência e procedimentos eletivos, realizados em hospitais públicos e privados, somou um aporte superior a R$ 103 milhões.

Em relação à maternidade, um dos principais destaques do Estado é a ampliação da Linha de Cuidado à Saúde da Mulher e Atenção Materno-infantil. Compelido a reduzir para 12,4% o número de gestações em adolescentes, o Estado já garantiu uma estatística de 9,4%, promovendo mais segurança e saúde a este grupo.

"Apresentamos diversos temas dos trabalhos desenvolvidos pela pasta durante esta primeira fase do ano”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto. “A prestação de contas é um momento de grande importância, pois permite uma relação direta e transparente, que é necessária para a boa execução da saúde pública. Como sempre, ouvimos as sugestões dos deputados e representantes com muito respeito. Não tenho dúvidas de que a saúde sai fortalecida deste encontro”.

OUTROS TÓPICOS– A sessão também abordou temas como cirurgias eletivas, a estratégia de regionalização dos serviços de saúde, além de vacinação e combate às arboviroses, mais notadamente dengue e chikungunya.Já em relação a capacitações, o Estado formou 187 profissionais de saúde em nível técnico para o Sistema Único de Saúde. A meta estabelecida era de 160 profissionais.

Outro assunto debatido foi a importância da vacinação.Para o diretor-geral da Sesa, César Neves, existe temor relacionado aos baixos índices de vacinação no primeiro quadrimestre, sobretudo em relação a completude vacinal da Covid-19. Para a bivalente, o número de faltosos registrado no período é de 5.162.660 pessoas. Em relação a doses para crianças de até dois anos, todas as regionais de Saúde registraram uma cobertura inferior a 50%.

"Estamos enfrentando grande resistência à vacinação. Esse não é um retrato específico do Paraná, mas de todo o mundo. As razões são diversas, mas é nossa missão fortalecer a conscientização popular. Se hoje estamos reunidos, sem máscara e medo, foi por conta da vacina. Por isso, temos insistido consistentemente em sua importância", destacou o diretor-geral.

TRANSPARÊNCIA– Ao fim da sessão, o presidente da Comissão de Saúde da Alep, deputado Tercílio Turini, destacou a importância da apresentação dos resultados nesta área e enfatizou a transparência do setor. "A saúde é um desafio diário e a transparência é fundamental para que o Estado e a Federação garantam o devido apoio aos municípios. A secretaria apresentou temas diversos na prestação de contas e essa relação próxima da Alep, que permite que os deputados ponderem e tirem dúvidas apenas fortalece a saúde pública", afirmou.

PRESENÇAS– Também participaram da audiência os deputados Arilson Chiorato, Mabel Canto, Márcio Pacheco, Evandro Araújo, Luis Corti, Luciana Rafagnin e Márcia Huçulak, além de diretores e técnicos da Sesa.