Programa Nota Paraná sorteia R$ 5 milhões em prêmios nesta quarta-feira

O próximo sorteio do Programa Nota Paraná, programa do Governo do Estado vinculado à Secretaria da Fazenda, ocorrerá nesta quarta-feira (7), a partir das 9h30, e terá transmissão ao vivo pelos canais do Instagram , Facebook e YouTube da pasta.

Serão sorteados R$ 5 milhões em prêmios. Nesta edição, estão concorrendo 2.826.924 contribuintes que pediram CPF na nota nas compras realizadas em fevereiro. Ao todo, foram gerados 23.696.973 bilhetes para o sexto sorteio de 2023.

Os consumidores concorrem a 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil e um prêmio máximo de R$ 1 milhão. Entidades sociais do Estado também concorrem a prêmios, com valores que variam de R$ 100 a R$ 20 mil. Neste sorteio, 1.342 entidades estão elegíveis para disputar os prêmios.

O Paraná Pay, programa que permite usar os créditos do Nota Paraná em certas atividades e setores no Estado, sorteará 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os valores podem ser utilizados por meio da carteira digital do banco Senff, em estabelecimentos dos setores de turismo, venda de gás de cozinha e combustíveis. Outra opção é transferir o valor para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

Além dos sorteios mensais, o Nota Paraná devolve aos contribuintes que pedem CPF na nota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras realizadas no comércio.

CADASTRO –Para se cadastrar no Nota Paraná, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , clicar na opção "cadastre-se" e preencher a ficha com dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay, o consumidor precisa estar cadastrado no Nota Paraná e ter concordado com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, é necessário acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em "concordar".