Sanepar investe R$ 16 milhões e dobra disponibilidade de água tratada em Mariópolis

Mariópolis, no Sudoeste do Paraná, está recebendo investimentos de R$ 16 milhões da Sanepar em obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e de implantação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Os empreendimentos estão em execução e devem ser concluídos no próximo ano.

No sistema de abastecimento, as obras vão dobrar a disponibilidade de água tratada para a população pelos próximos anos. Para isso, haverá um aumento de capacidade de produção do sistema com a instalação de um novo poço. Ele deve somar 40,3 mil litros de água tratada por hora ao sistema.

Além disso, será construída uma nova adutora, com 2,4 mil metros de extensão, serão feitas adequações em outras duas captações subterrâneas e outras melhorias nas estruturas operacionais do sistema. Também será construído um novo reservatório, com capacidade para armazenar 200 mil litros de água tratada.

De acordo com o gerente de Projetos e Obras da Sanepar na Região Sudoeste, Aurio Bonilha Junior, esse empreendimento vai proporcionar a Mariópolis um sistema de abastecimento de água mais moderno e seguro. "São obras que vão beneficiar toda a população urbana do município", disse.

As obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário foram retomadas neste ano, com previsão de conclusão em 2024.No total, o sistema terá cerca de 20 mil metros de rede coletora,1.300ligações domiciliares e a Estação de Tratamento de Esgoto Mariópolis, com capacidade de tratamento de 20 litros por segundo.

Após a conclusão das obras, a previsão é a de que 65% da população seja atendida pela rede coletora de esgoto.E 100% do esgoto coletado receberá tratamento.