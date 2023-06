Prefeitura fecha parceria e traz curso profissionalizantes para Jaboti

A prefeitura municipal de Jaboti, no Norte Pioneiro, anunciou nesta segunda-feira (05) que estão abertas as inscrições para o curso de Corte e Costura Industrial.

De acordo com a prefeitura, o curso será ofertado de maneira gratuita para a população do município. Para participar, os candidatos têm até o dia 20 de junho para realizar sua inscrição. As matrículas estão sendo realizadas através da Sala do Empreendedor. As vagas são de cota universal, ou seja, para todos os públicos, e o número é limitado.

O curso está sendo promovido por meio de uma parceria da secretaria municipal de Indústria e Comércio em Parceria com o Sistema Fiep/Senai. O objetivo é promover estratégias que tragam qualificação de mão de obra para as indústrias que atuam no município gerando oportunidades de emprego e renda para a população que busca um lugar no mercado de trabalho.