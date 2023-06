Recursos do Governo do Estado garantem a revitalização de vias urbanas em Lupionópolis

Lupionópolis, município com quase 5 mil habitantes da região Norte, fará a revitalização de uma das suas principais avenidas, a Dr. Josino Alves da Rocha e outras vias, com recursos do Governo do Estado, via Secretaria das Cidades (Secid).

O edital que autoriza a licitação da obra foi entregue nesta segunda-feira (05) pelo secretário Eduardo Pimentel ao prefeito Antônio Peloso Filho. A ação do Estado viabiliza investimento de R$ 1 milhão no município. O repasse é pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid.

“A requalificação urbana visa melhorar o ir e vir das pessoas embelezar a cidade e fortalecer o comércio. Com isso, o comércio se fortalece, o que promove renda e preserva o emprego no município”, afirmou Eduardo Pimentel. A autorização abrange o recapeamento asfáltico de13.373,12 metros quadrados, serviços de urbanização e a implantação de sinalização de trânsito.

A intervenção acontecerá entre as ruas Teixeira de Freitas e Goiás; Rua São Paulo, entre a Avenida Doutor Josino Alves da Rocha e a rua Paraná; na Rua Pereira Lira, entre Mato Grosso e Ignácia Contreiras da Silva; na Rua Campos Sales, entre Mato Grosso e Paraná; e na Rua Teixeira de Freitas, entre ruas Mato Grosso e Paraná. Do total autorizado, R$ 723, mil é do Tesouro do Estado, não reembolsável pelo município, e R$ 374 mil corresponde à contrapartida da prefeitura.

“Hoje estou levando os recursos para o recapeamento de ruas e avenidas. A cidade vai ficar mais bonita e todo mundo ganha. Só tenho a agradecer a atenção do Governo do Estado", disse Antônio Peloso.

BARRACÃO INDUSTRIAL–Outra obra, já em execução e com recursos do Programa de Transferência Voluntária, é a do barracão industrial. A unidade já está 15% pronta e terá, ao final, 550 metros quadrados de área construída, com espaço para produção, escritório, instalações sanitárias com itens de acessibilidade. O investimento total é deR$ 750,56 mil, sendo R$ 570 mil do Governo do Estado e R$ 180 mil de contrapartida municipal.