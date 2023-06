Com apoio do Governo, Santa Casa de Curitiba assume hospitais em Ponta Grossa e Prudentópolis

Em reunião realizada nesta segunda-feira (5), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou que a gestão do Hospital do Coração Bom Jesus de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e do Hospital Sagrado Coração de Jesus de Prudentópolis, no Centro-Sul do Paraná, passam a ser de responsabilidade da Irmandade Santa Casa de Curitiba. A cooperação técnica começou a ser aplicada na semana passada.

A partir deste novo termo de cooperação, segundo o secretário da Saúde, Beto Preto, será possível manter e ampliar a porta de entrada aos pacientes do SUS para essas regiões. “Isso reafirma o principal objetivo do Governo do Estado, que é regionalizar a saúde, levando atendimento de qualidade para todo o Paraná”, disse.

Continua após a publicidade

Ambos os hospitais são filantrópicos e recebem recursos do Estado para o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa atende 12 especialidades, sendo referência para atendimento cardiológico e ortopédico. Já o Hospital Sagrado Coração de Jesus de Prudentópolis presta serviços em sete especialidades, tendo como referência a maternidade.

“Esse é um grande desafio que só foi possível em função do apoio recebido por parte do Governo do Estado. O principal objetivo é levar o mesmo atendimento humanizado da Santa Casa de Curitiba para toda população local”, explicou Danilo Oliveira da Silva, assessor do conselho da Santa Casa de Curitiba.

Continua após a publicidade

A médio e longo prazo, a parceria prevê a ampliação da capacidade de atendimento e a modernização dos processos e estruturas internas dos hospitais. “São hospitais históricos que precisavam tanto do apoio público quanto de uma gestão profissionalizada. Estamos trabalhando muito para que esse serviço seja reestruturado no menor tempo possível”, afirmou Alba Muniz, nova superintendente do Hospital do Coração Bom Jesus e Sagrado Coração de Prudentópolis.