Mandirituba recebe recursos do Governo do Estado para construir barracão industrial

Novas oportunidades para a geração de renda e de postos de trabalho. É o que vai acontecer em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, com a construção do barracão industrial com recursos liberados pelo Governo do Estado, por meio do Programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades (Secid). O edital, no valor de R$ 1.242.416,38 e que autoriza a licitação da obra, foi entregue nesta segunda-feira pelo secretário Eduardo Pimentel ao prefeito Luis Antonio Biscaia.

“O investimento em barracão industrial é uma das principais ações da Secretaria das Cidades”, disse o secretário. “Gera renda, emprego na sua construção e depois de pronto. Fortalece o parque industrial do município e as empresas que ficam melhores instaladas para aumentar suas capacidades operacionais. Criar oportunidades e transformar a vida das pessoas: são missões que nos foram dadas pelo governador Ratinho Junior”.

O investimento tem a seguinte composição financeira: R$ 840 mil é do Tesouro do Estado e R$ 402.416,38 corresponde à contrapartida municipal. Quando concluída, a unidade terá 420 m² de área construída e espaços destinados a abrigar empresas, cursos profissionalizantes, escritório administrativo, área de serviço, instalação sanitária adaptada a pessoa com deficiência e copa.

A estrutura, de acordo com Biscaia, virá para dar continuidade ao desenvolvimento da cidade. “Mandirituba está crescendo muito. Temos a perspectiva de que surjam muitas empresas interessadas em adquirir as instalações tão logo façamos o anúncio desses recursos. Será mais um espaço para gerar empregos”, afirmou o prefeito.

MAIS INVESTIMENTOS– A população de Mandirituba já foi beneficiada com recursos que viabilizam outros 11 projetos de desenvolvimento urbano, além do Barracão Industrial, todos autorizados pela Secid, pelo Programa de Transferência Voluntária (PTV) e via operações de crédito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM). No total, sãoR$ 12.855.005,47 apenas de ações em execução.

Os projetos aprovados vão transformar a área urbana do município. Oito deles são de pavimentação asfáltica, totalizando investimento superior a R$ 8 milhões: na Vila Mandirituba, nas ruas Wilson SelusniakeGeraldo Claudino; na Vila Operária, nas ruas Angelo Palu Sobrinho, Irmã Sérvia, Neri Rieke e Lino Constantino Machado; no Bairro Mata Verde, nas ruas Bernardo Soek, João Gregório Barbosa, Diair Angela Barbosa, Francisco Barbosa, Otília Negrele, Emidia Lurdes Lopes Machado e José Soek; na Vila Mandiritura, na Avenida Santos Quirino e nas ruas Leandro Moleta, Francisco Severino da Cruz e João Moleta; no Bairro Lagoinha, a Rua Antônio Gregório Barbosa; no Bairro Lagoinha, na Rua Jorgina Claudino de Bastos; na Vila São Braz, nas ruas Liberdade, Ilton Chemim, Prefeito Alfredo Cordeiro Rocha, Alfredo Rieke Sobrinho, Maria Gonçalves e Afonso Brás dos Santos; e nos bairros Lagoinha e Cohab, nas ruas Francisco Lineu Barbosa e João Machado de Oliveira.

Há, ainda, três unidades Meu Campinho em implantação: três playgrounds (R$ 150.549,97, PTV), um campo de futebol com grama sintética, meia quadra de basquete e paisagismo (R$ 559.657,97, PTV) e um campo de futebol e calçamento (R$ 612.338,05, PTV).