Ipem-PR planeja zerar fila com novo posto de fiscalização de caminhões-tanque em Araucária

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) inaugurou nesta segunda-feira (5) o novo Posto de Verificação de Veículos-Tanque. A estrutura em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, terá capacidade de inspeção quatro vezes maior do que o antigo posto no bairro Atuba, na Capital, que tinha ainda outra limitação logística: a restrição de caminhões na Linha Verde, trecho urbano da BR-476 onde veículos acima de 10 toneladas só podem circular das 7h às 9h e das 17h às 19h.

Sozinha, a nova base terá capacidade quase 30% maior do que os três postos de fiscalização do Ipem no Paraná somados. Enquanto que a antiga estrutura do Atuba junto com os outros dois postos do Estado - em Maringá e Cascavel - tem capacidade de inspecionar 3,5 mil veículos por ano, a unidade de Araucária vai poder fiscalizar sozinha 4,5 mil caminhões-tanque por ano.

“Modernizar o atendimento do Estado ao setor produtivo é a premissa do governo Ratinho Junior na busca de desenvolvimento. Esse novo posto do IPEM vem, justamente, para acelerar a fiscalização de caminhões que transportam não só combustíveis, mas também outros produtos”, afirma Ricardo Barros, secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços (Seic), a quem o IPEM-PR está vinculado.

O presidente do Ipem-PR, César Mello, explica que com o novo Posto de Verificação de Veículos-Tanque a fila desse tipo de inspeção, que gira atualmente entre seis a oito meses, deve ser zerada em Curitiba e região no prazo de dois a três meses. Com isso, a estrutura vai permitir que o Estado reverta o fluxo atual de inspeções: ao invés de os caminhões-tanques com placa do Paraná buscarem outros estados para agilizar a inspeção, o posto de Araucária é que deve absorver a demanda dos vizinhos São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“A capacidade de prestação de serviços do posto de Araucária será quatro vezes maior do que o antigo, no Atuba. Mas na prática, levando em conta o espaço para manobra dos caminhões, a localização e o trabalho dos nossos técnicos, que são extremamente qualificados, vamos conseguir uma produtividade ainda maior”, aponta.

Mello explica que dois fatores pesam nessa agilidade do serviço no novo posto. Primeiro, a estrutura, que tem capacidade de inspeção simultânea de quatro caminhões, enquanto que no Atuba era apenas um por vez. Ainda na parte estrutural, o novo posto tem espaço para manobra dos caminhões, inclusive os de grande porte, como bitrens.

“Aqui temos um pátio grande, com área de manobra. Então, mesmo que haja algum problema no agendamento, como um caminhão atrasar, a gente consegue manter o atendimento. O que não era possível no caso de atraso no Atuba pela falta de espaço”, explica.

A localidade do posto também beneficia os transportadores. Além de não ter a restrição de circulação como na Linha Verde, a base de Araucária fica bem próxima à Repar, a refinaria de petróleo da Petrobras. “Essa região naturalmente já recebe um grande tráfego de caminhões-tanque, enquanto que na Linha Verde os transportadores tinham que desviar de suas rotas para passar pela fiscalização”, enfatiza Mello.

ACORDO COM INMETRO– A instalação do posto em Araucária foi acertada na repactuação anual com o Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), órgão federal que repassa anualmente valores administrativos aos Ipems de todos os estados, que aconteceu em Manaus (AM), em março. O imóvel com a estrutura será alugada pelo Ipem-PR de uma empresa particular.