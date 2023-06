Paraná vai apresentar trabalhos selecionados no Congresso Nacional de Administração Pública

O Governo do Paraná vai apresentar cinco iniciativas adotadas pela administração pública no XII Congresso Consad de Gestão Pública , marcado para acontecer em agosto em Brasília. O congresso é o principal evento sobre administração pública do País e reúne gestores de todos os entes federativos com o objetivo de apresentar iniciativas inovadoras para o serviço público.

Os projetos do Paraná serão apresentados pela Secretaria da Administração e da Previdência e destacam a adequação para atender à Lei 14.133/21, a Nova Lei de Licitações, a realização de audiências públicas de maneira online, a atuação estratégica da Escola de Gestão do Paraná na capacitação contínua dos servidores públicos e a administração do patrimônio material do Paraná.

"O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a estar pronto para a Nova Lei de Licitações, um trabalho que foi iniciado a partir da publicação da normativa, com a regulamentação em solo paranaense em tempo recorde. Finalizamos as adequações em março e já capacitamos mais de 3 mil servidores sobre as novas regras", detalha o secretário de Administração, Elisandro Pires Frigo.

Segundo ele, a seleção dos trabalhos paranaenses reforça o pioneirismo do Estado. "Temos atuado para modernizar a gestão pública, oferecendo um serviço público de qualidade, inovador e eficiente para todos os paranaenses", pontua.

Além disso, o Paraná também apresentará no Congresso o sistema único de controle e gestão dos bens móveis (móveis, veículos e equipamentos) do Poder Executivo do Estado. Atualmente, são mais de quatro milhões de itens no inventário do Estado que, por meio do sistema, podem ser acompanhados, avaliados conforme a vida útil e movimentados. Isso garante o cuidado com os recursos públicos, economicidade e planejamento para novas aquisições.

O Congresso acontecerá entre os dias 22 a 24 de agosto e é promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração.